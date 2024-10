Bautista Agut torna a vincere: trionfo ad Anversa. Tommy Paul vince a Stoccolma: terzo titolo del 2024. Karen Khachanov torna al successo ad Almaty. ATP 500 Basilea e Vienna. I risultati del Turno Decisivo di Qualificazione

Roberto Bautista Agut conquista il dodicesimo titolo della sua carriera nel circuito ATP, trionfando ad Anversa a 36 anni. Lo spagnolo ha sconfitto Jiri Lehecka, numero 33 del mondo, con il punteggio di 7-5 6-1 in un’ora e 16 minuti di gioco.

Il veterano iberico ha dominato grazie alla sua proverbiale regolarità, approfittando dei numerosi errori del giovane ceco. Nel primo set, dopo un iniziale vantaggio di break nel quarto game, Bautista Agut ha subito il contro-break nel nono, ma è riuscito a strappare nuovamente il servizio a Lehecka nel dodicesimo game, chiudendo 7-5.

Nel secondo parziale, lo spagnolo ha preso il controllo totale del match. Un break nel secondo game e un altro nel sesto hanno spianato la strada verso un netto 6-1 finale.

Questa vittoria rappresenta un importante ritorno al successo per Bautista Agut, che dopo un periodo difficile ritrova la forma migliore e scala la classifica ATP, guadagnando 15 posizioni e portandosi al numero 45 del ranking mondiale.

Tommy Paul, numero 13 del mondo, ha conquistato il torneo ATP 250 di Stoccolma, aggiudicandosi il quarto titolo della sua carriera e il terzo di questa stagione. Per l’americano si tratta di un ritorno vincente nella capitale svedese, dove aveva ottenuto il suo primo titolo ATP nel 2021.

Nella finale tra ex campioni del torneo, il ventisettenne ha superato il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 10 ATP, con il punteggio di 6-4, 6-3, confermando l’ottimo stato di forma mostrato durante tutta la settimana.

Con questo successo, Paul si conferma uno dei giocatori più vincenti del 2024: solo Jannik Sinner (sette titoli) e Carlos Alcaraz (quattro titoli) hanno conquistato più trofei di lui in questa stagione.

Karen Khachanov ha interrotto la serie negativa degli ultimi mesi vincendo l’ATP 250 di Almaty. Il tennista russo, 28 anni, ha conquistato il settimo titolo della sua carriera, il secondo del 2024, superando in finale Gabriel Diallo, alla sua prima finale ATP, con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-3 in quasi due ore e mezza di gioco.

Con questo successo, Khachanov rientra nella top 25 mondiale e si presenta con rinnovata fiducia al prossimo ATP 500 di Vienna. Per Diallo, nonostante la sconfitta, è stata la migliore settimana della carriera nel circuito ATP, che gli garantisce l’ingresso per la prima volta nella top 100 mondiale.

Heliovaara H. 🇫🇮 / Patten H. 🇬🇧 – Nouza P. 🇨🇿 / Rikl P. 🇨🇿

Paul T. 🇺🇸 – Dimitrov G. 🇧🇬 (non prima delle 15:00)



Nicolas Barrientos/ Skander Mansourivs Rithvik Choudary Bollipalli/ Arjun Kadhe

Karen Khachanov vs Gabriel Diallo (Non prima 12:00)



ATP 250 Antwerp 🇧🇪 (Belgio) – Finali, cemento (al coperto)

Robert Galloway/ Aleksandr Nedovyesovvs Alexander Erler/ Lucas Miedler

Roberto Bautista Agut vs Jiri Lehecka (Non prima 16:30)



ATP 500 Basilea 🇨🇭 (Svizzera) – TD Qualificazione, cemento (al coperto)

David Goffinvs Botic van de Zandschulp

Jerome Kym vs Henry Bernet



Daniel Altmaier vs Jacob Fearnley



James Duckworthvs Sumit Nagal

Jamie Murray / John Peers vs Constantin Frantzen / Hendrik Jebens



ATP 500 Vienna 🇦🇹 (Austria) – TD Qualificazione, cemento (al coperto)

Jakub Mensikvs Alexandre Muller

Marton Fucsovics vs Richard Gasquet



#Glaubandich – ore 12:00

Jaume Munar vs Quentin Halys



Aleksandar Kovacevic vs Thiago Seyboth Wild (Non prima 13:00)



Andreas Mies / John-Patrick Smith vs Lukas Klein / Jozef Kovalik (Non prima 14:30)