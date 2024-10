Kasatkina regina a Ningbo, Lamens trionfa a Osaka

Daria Kasatkina ha conquistato il WTA 500 di Ningbo, ottenendo l’ottavo titolo della sua carriera e il secondo nel 2024. In finale, la russa ha superato la giovane connazionale Mirra Andreeva con il punteggio di 6-0, 4-6, 6-4 in due ore di gioco. Nonostante Andreeva, appena diciassettenne, fosse in vantaggio per 3-0 nel set decisivo, Kasatkina è riuscita a rimontare, confermando il suo ottimo momento con il ritorno nella top 10 mondiale al nono posto.

A Osaka, invece, è arrivata la sorprendente vittoria di Suzan Lamens, che ha conquistato il suo primo titolo WTA. La tennista olandese, numero 125 del mondo, ha dovuto affrontare una doppia sfida nella stessa giornata a causa della pioggia del sabato. In semifinale ha eliminato Diane Parry per 6-2, 6-4, per poi dominare la finale contro Kimberly Birrell (che aveva precedentemente battuto Aoi Ito) con un netto 6-0, 6-4 in poco più di un’ora.

Per la Lamens, 25 anni, questo successo rappresenta anche il primo ingresso nella top 100 mondiale, dove si posizionerà al numero 87.

WTA Ningbo Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez [1] Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez [1] 0 3 3 0 Demi Schuurs / Yue Yuan Demi Schuurs / Yue Yuan 0 6 6 0 Vincitore: Schuurs / Yuan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Demi Schuurs / Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Demi Schuurs / Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 Demi Schuurs / Yue Yuan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Demi Schuurs / Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Demi Schuurs / Yue Yuan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-5 → 3-6 Demi Schuurs / Yue Yuan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Demi Schuurs / Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Demi Schuurs / Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Demi Schuurs / Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(1) Nicole Melichar-Martinez/ (1) Ellen Perezvs Demi Schuurs/ Yue Yuan

(5) Daria Kasatkina vs Mirra Andreeva Non prima 11:00



WTA Ningbo Daria Kasatkina [5] Daria Kasatkina [5] 6 4 6 Mirra Andreeva Mirra Andreeva 0 6 4 Vincitore: Kasatkina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Daria Kasatkina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Mirra Andreeva 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Mirra Andreeva 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-0 → 6-0 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-40 4-0 → 5-0 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

WTA 250 Osaka 🇯🇵 (Giappone) – Semifinali e Finali, cemento

WTA Osaka Suzan Lamens Suzan Lamens 0 6 6 0 Diane Parry [7] Diane Parry [7] 0 2 4 0 Vincitore: Lamens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Suzan Lamens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Diane Parry 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Suzan Lamens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Diane Parry 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Suzan Lamens 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Diane Parry 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Suzan Lamens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Diane Parry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Suzan Lamens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Diane Parry 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Suzan Lamens 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Diane Parry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Suzan Lamens 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Diane Parry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Suzan Lamens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Diane Parry 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Suzan Lamens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Diane Parry 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Suzan Lamensvs (7) Diane Parry

Aoi Ito vs Kimberly Birrell Non prima 05:30



WTA Osaka Aoi Ito • Aoi Ito 0 4 3 0 Kimberly Birrell Kimberly Birrell 0 6 6 0 Vincitore: Birrell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Aoi Ito 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Aoi Ito 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Kimberly Birrell 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Aoi Ito 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Kimberly Birrell 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Aoi Ito 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Kimberly Birrell 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Aoi Ito 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Kimberly Birrell 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Aoi Ito 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Kimberly Birrell 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Aoi Ito 15-0 30-0 30-15 3-5 → 4-5 Kimberly Birrell 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Aoi Ito 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Kimberly Birrell 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Aoi Ito 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Kimberly Birrell 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Aoi Ito 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Kimberly Birrell 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Aoi Ito 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(4) Cristina Bucsa / (4) Monica Niculescu vs (3) Ena Shibahara / (3) Laura Siegemund Inizio 05:40



WTA Osaka Cristina Bucsa / Monica Niculescu [4] Cristina Bucsa / Monica Niculescu [4] 6 2 2 Ena Shibahara / Laura Siegemund [3] Ena Shibahara / Laura Siegemund [3] 3 6 10 Vincitore: Shibahara / Siegemund Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-10 Cristina Bucsa / Monica Niculescu 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 1-5 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Cristina Bucsa / Monica Niculescu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Ena Shibahara / Laura Siegemund 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 2-5 Cristina Bucsa / Monica Niculescu 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 Ena Shibahara / Laura Siegemund 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-3 → 1-4 Cristina Bucsa / Monica Niculescu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Ena Shibahara / Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Cristina Bucsa / Monica Niculescu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Ena Shibahara / Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Cristina Bucsa / Monica Niculescu 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Ena Shibahara / Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Cristina Bucsa / Monica Niculescu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Ena Shibahara / Laura Siegemund 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-1 → 4-2 Cristina Bucsa / Monica Niculescu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 4-1 Ena Shibahara / Laura Siegemund 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 Cristina Bucsa / Monica Niculescu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-0 → 2-1 Ena Shibahara / Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Cristina Bucsa / Monica Niculescu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Kimberly Birrell vs Suzan Lamens F