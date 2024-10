Jannik Sinner dopo la vittoria allo Six Kings Slam: “La mia rivalità con Alcaraz è un mix di tutto”. Lancio di palla contro Alcaraz dopo la finale: tensione al Six Kings Slam

Jannik Sinner parla dopo la vittoria nel torneo di esibizione Six King Slam: “La mia rivalità con Alcaraz è un mix di tutto. Cerchiamo di spingerci al limite. Ci svegliamo ogni mattina pensando a come battere l’altro. Non mi sveglio proprio tutte le mattine pensando a come battere Alcaraz, sarebbe strano (sorride).

Sono felice di questa vittoria, di aver offerto a tutti voi un bello spettacolo. E’ questo il tennis, anche se a volte può essere lungo (sorriso). Ci capiamo bene, andiamo d’accordo. Siamo buoni amici, cerchiamo di divertirci ogni volta che giochiamo uno contro l’altro. Finora i nostri sono sempre stati bei match, speriamo di andare avanti così e ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questo evento”.

Al termine della finale del Six Kings Slam 2024, persa contro Jannik Sinner, Carlos Alcaraz è stato protagonista di un incidente spiacevole. Mentre si stava avvicinando al suo box per un breve scambio con il suo team, una palla lanciata aggressivamente dagli spalti ha sfiorato il viso del tennista spagnolo.

Alcaraz ha reagito immediatamente all’episodio, rivolgendosi verso il settore da cui proveniva il lancio per chiedere spiegazioni, manifestando chiaramente il suo disappunto per il gesto pericoloso.

L'episodio ha creato un momento di tensione in un evento che fino a quel momento si era svolto in un'atmosfera di grande sportività.





Marco Rossi