Challenger Brest: Il Tabellone Principale e di qualificazione con il programma di domani. C’è Mattia Bellucci

Challenger Brest – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Hugo Gaston vs Benjamin Bonzi

Qualifier vs Pierre-Hugues Herbert

Joao Fonseca vs Kamil Majchrzak

Qualifier vs (5) Billy Harris

(3) Harold Mayot vs (Alt) Alibek Kachmazov

Qualifier vs Titouan Droguet

(Alt) Carlos Taberner vs Gregoire Barrere

Edas Butvilas vs (6) Mikhail Kukushkin

(7) Laslo Djere vs Martin Landaluce

Qualifier vs Qualifier

Hugo Grenier vs Raphael Collignon

(WC) Manuel Guinard vs (4) Mattia Bellucci

(8) Otto Virtanen vs (WC) Arthur Gea

Constant Lestienne vs (WC) Matteo Martineau

(Alt) Emilio Nava vs Luca Van Assche

Qualifier vs (2) Damir Dzumhur

(1) Adrian Andreevvs Matthew DellavedovaJakub Paulvs (9) Clement Tabur

(Alt) (2) Denis Yevseyev vs (WC) Moise Kouame

(Alt) Pablo Trochu vs (11) Alexey Vatutin

(3) Abdullah Shelbayh vs (Alt) Thomas Deschamps

(Alt) Alexis Gautier vs (10) Ricardas Berankis

(4) Calvin Hemery vs (WC) Sascha Gueymard Wayenburg

Maxime Chazal vs (8) Egor Gerasimov

(5) Benjamin Hassan vs Tristan Lamasine

(Alt) Daniel Cukierman vs (12) Max Hans Rehberg

(6) Zsombor Piros vs (Alt) Arthur Reymond

(WC) Alexandre Reco vs (7) Geoffrey Blancaneaux

Court 1 – ore 10:00

Daniel Cukierman vs Max Hans Rehberg

Maxime Chazal vs Egor Gerasimov

Zsombor Piros vs Arthur Reymond

Alexis Gautier vs Ricardas Berankis

Pablo Trochu vs Alexey Vatutin

Adrian Andreev vs Matthew Dellavedova