Fognini eliminato nelle qualificazioni a Basilea: sorpresa Bernet

Out Fognini

Fabio Fognini non riesce a superare le qualificazioni degli Swiss Indoors di Basilea, torneo ATP 500 con montepremi di 2.385.100 euro che si disputa sul veloce indoor della St. Jakobshalle.

Il veterano italiano, numero 76 del ranking e ottava testa di serie delle qualificazioni, è stato sconfitto all’esordio e a sorpresa dall’elvetico Henry Bernet, 17enne numero 940 ATP entrato in tabellone grazie a una wild card. Lo score finale di 6-4 7-6(4) racconta di un match in cui il giovane svizzero ha mostrato grande personalità.

Nel primo set, Bernet ha piazzato il break decisivo già nel secondo game. Nel secondo parziale, Fognini ha lottato annullando ben cinque palle break, ma ha ceduto nel tie-break per 7 punti a 4, con il giovanissimo padrone di casa sempre in controllo.

Per il 37enne di Arma di Taggia è una sconfitta che brucia, soprattutto considerando il divario di esperienza e ranking con il suo giovane avversario. Per Bernet, invece, si tratta di una vittoria che potrebbe segnare l’inizio di una promettente carriera nel circuito maggiore.

ATP Basel Henry Bernet Henry Bernet 6 7 Fabio Fognini [8] Fabio Fognini [8] 3 6 Vincitore: Bernet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* ace 3-1* df 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 H. Bernet 15-0 40-0 5-6 → 6-6 Tiebreak 0-15 0-30 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 H. Bernet 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 H. Bernet 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 H. Bernet 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-3 → 3-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 H. Bernet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 H. Bernet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Bernet 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-3 → 6-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 H. Bernet 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-2 → 5-2 F. Fognini 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 H. Bernet 15-0 ace 30-0 ace 3-1 → 4-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 H. Bernet 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 1-0 → 2-0 H. Bernet 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Statistica Bernet 🇨🇭 Fognini 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 321 279 Ace 12 0 Doppi falli 0 4 Prima di servizio 45/67 (67%) 37/63 (59%) Punti vinti sulla prima 36/45 (80%) 29/37 (78%) Punti vinti sulla seconda 15/22 (68%) 14/26 (54%) Palle break salvate 0/0 (0%) 2/3 (67%) Giochi di servizio giocati 11 10 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 111 52 Punti vinti sulla prima di servizio 8/37 (22%) 9/45 (20%) Punti vinti sulla seconda di servizio 12/26 (46%) 7/22 (32%) Palle break convertite 1/3 (33%) 0/0 (0%) Giochi di risposta giocati 10 11 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 4/6 (67%) 5/5 (100%) Vincenti 19 12 Errori non forzati 25 26 Punti vinti al servizio 51/67 (76%) 43/63 (68%) Punti vinti in risposta 20/63 (32%) 16/67 (24%) Totale punti vinti 71/130 (55%) 59/130 (45%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 212km/h (131 mph) 198km/h (123 mph) Velocità media prima 196km/h (121 mph) 187km/h (116 mph) Velocità media seconda 160km/h (99 mph) 153km/h (95 mph)





Marco Rossi