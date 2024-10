ATP 500 Basilea: Il Main Draw. Presenza di Matteo Arnaldi

ATP 500 Basilea – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Andrey Rublev vs Nuno Borges

(PR) Marin Cilic vs Alejandro Tabilo

Adrian Mannarino vs (WC) Stan Wawrinka

Tomas Martin Etcheverry vs (6) Ben Shelton

(3) Stefanos Tsitsipas vs Francisco Cerundolo

Qualifier vs Alexander Bublik

Pedro Martinez vs Jiri Lehecka

Qualifier vs (7) Arthur Fils

(5) Ugo Humbert vs Qualifier

Roberto Carballes Baena vs Matteo Arnaldi

(WC) Dominic Stricker vs Tallon Griekspoor

Nicolas Jarry vs (4) Holger Rune

(8) Felix Auger-Aliassime vs Sebastian Baez

Qualifier vs Giovanni Mpetshi Perricard

(WC) Denis Shapovalov vs Juncheng Shang

(SE) Roberto Bautista Agut vs (2) Casper Ruud