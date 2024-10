ATP 500 Vienna: Il Tabellone Principale. Cinque azzurri al via. Derby Musetti vs Sonego

ATP 500 Vienna – Tabellone Principale – hard indoor

(1) Alexander Zverev vs (WC) Joel Schwaerzler

Alex Michelsen vs Marcos Giron

Qualifier vs Gael Monfils

Lorenzo Sonego vs (6) Lorenzo Musetti

(3) Grigor Dimitrov vs Zhizhen Zhang

Tomas Machac vs Fabian Marozsan

(WC) Dominic Thiem vs Luciano Darderi

(WC) Kei Nishikori vs (7) Jack Draper

(5) Frances Tiafoe vs Cameron Norrie

Qualifier vs Matteo Berrettini

Karen Khachanov vs Qualifier

Brandon Nakashima vs (4) Tommy Paul

(8) Alexei Popyrin vs Qualifier

Miomir Kecmanovic vs Mariano Navone

Flavio Cobolli vs Alejandro Davidovich Fokina

Jan-Lennard Struff vs (2) Alex de Minaur