WTA 250 Guangzhou e WTA 125 Tampico: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Martina Trevisan in Cina (con i risultati del torneo di Tampico)

WTA 250 Guangzhou – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Yuliia Starodubtseva vs Elena Pridankina

Xinyu Gao vs (11) Alexandra Eala

(2) Caroline Dolehide vs (WC) Xiaodi You

Margarita Betova vs (10) Emina Bektas

(3) Jana Fett vs (WC) Le Liu

Ye-Xin Ma vs (9) Martina Trevisan

(4) Jessika Ponchet vs Carol Zhao

(WC) Yufei Ren vs (12) Arianne Hartono

(5) Alycia Parks vs Kathinka Von Deichmann

(WC) Jiaqi Wang vs (7) Petra Martic

(6) Ella Seidel vs Linda Fruhvirtova

Mananchaya Sawangkaew vs (8) Tamara Korpatsch





WTA 125 Tampico – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Marina Stakusic vs Melany Krywoj

(WC) Daniela Martinez Guerrero vs (5) Iryna Shymanovich

(2) Varvara Lepchenko vs Alicia Herrero Linana

Katarina Jokic vs (7) Eva Vedder

(3) Miriam Bulgaru vs Oksana Kalashnikova

(WC) Ana Paola Gonzalez Dominguez vs (6) Sahaja Yamalapalli

(4) Anastasiia Sobolieva vs Kateryna Volodko

Maria Kononova vs (8) Maria Kozyreva





