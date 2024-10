WTA 500 Tokyo: Il Tabellone Principale con i risultati del primo turno di Qualificazione. Presenza di Elisabetta Cocciaretto nel Md

WTA 500 Tokyo – Tabellone Principale – hard

(1) Qinwen Zheng vs Bye

(WC) Mika Stojsavljevic vs Moyuka Uchijima

Varvara Gracheva vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Ajla Tomljanovic vs (8) Leylah Fernandez

(4) Anna Kalinskaya vs Bye

Viktoriya Tomova vs Veronika Kudermetova

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (7) Magdalena Frech

(6) Diana Shnaider vs (WC) Sofia Kenin

(WC) Nao Hibino vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Elisabetta Cocciaretto vs McCartney Kessler

Bye vs (3) Daria Kasatkina

(5) Paula Badosa vs Katie Boulter

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

(WC) Bianca Andreescu vs Xinyu Wang

Bye vs (2) Beatriz Haddad Maia

WTA 500 Tokyo 🇯🇵 (Giappone) – 1° Turno Qualificazione, cemento

WTA Tokyo Hailey Baptiste [2] • Hailey Baptiste [2] 0 6 6 0 Ena Koike Ena Koike 0 4 2 0 Vincitore: Baptiste Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Hailey Baptiste 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Ena Koike 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Ena Koike 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Ena Koike 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-A 1-1 → 2-1 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Ena Koike 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Ena Koike 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Ena Koike 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Ena Koike 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Ena Koike 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Ena Koike 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

(2) Hailey Baptistevs Ena Koike

(3) Mai Hontama vs Miyu Kato



WTA Tokyo Mai Hontama [3] • Mai Hontama [3] 0 6 6 0 Miyu Kato Miyu Kato 0 3 3 0 Vincitore: Hontama Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Mai Hontama 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Mai Hontama 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Miyu Kato 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Mai Hontama 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Miyu Kato 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Mai Hontama 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Miyu Kato 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Mai Hontama 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Miyu Kato 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Mai Hontama 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Miyu Kato 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Mai Hontama 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Miyu Kato 15-0 30-0 4-2 → 4-3 Mai Hontama 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Miyu Kato 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Mai Hontama 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Miyu Kato 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Mai Hontama 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Miyu Kato 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Sae Noguchi vs (12) Sayaka Ishii



WTA Tokyo Sae Noguchi • Sae Noguchi 0 2 2 0 Sayaka Ishii [12] Sayaka Ishii [12] 0 6 6 0 Vincitore: Ishii Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sae Noguchi 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Sae Noguchi 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Sayaka Ishii 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Sae Noguchi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Sayaka Ishii 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-4 → 1-4 Sae Noguchi 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Sayaka Ishii 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Sae Noguchi 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Sayaka Ishii 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Sae Noguchi 15-0 30-0 30-15 30-40 2-5 → 2-6 Sayaka Ishii 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Sae Noguchi 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Sayaka Ishii 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Sae Noguchi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Sayaka Ishii 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Sae Noguchi 15-0 40-0 0-1 → 1-1 Sayaka Ishii 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Eri Hozumi vs (7) Sara Saito Non prima 07:30



WTA Tokyo Eri Hozumi • Eri Hozumi 0 3 3 0 Sara Saito [7] Sara Saito [7] 0 6 6 0 Vincitore: Saito Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Eri Hozumi 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Eri Hozumi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Sara Saito 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Eri Hozumi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Sara Saito 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Eri Hozumi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Sara Saito 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Eri Hozumi 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Sara Saito 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Eri Hozumi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Sara Saito 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Eri Hozumi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Sara Saito 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 Eri Hozumi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Sara Saito 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Eri Hozumi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Sara Saito 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Eri Hozumi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Sara Saito 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

WTA Tokyo Miho Kuramochi Miho Kuramochi 0 7 6 0 Ayano Shimizu [11] • Ayano Shimizu [11] 0 5 7 1 Vincitore: Shimizu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ayano Shimizu 0-1 Ayano Shimizu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 6-6 → 6-7 Ayano Shimizu 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Miho Kuramochi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Ayano Shimizu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Miho Kuramochi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Ayano Shimizu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Miho Kuramochi 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Ayano Shimizu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Miho Kuramochi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Ayano Shimizu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Miho Kuramochi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Ayano Shimizu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Miho Kuramochi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Ayano Shimizu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 Miho Kuramochi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Ayano Shimizu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Miho Kuramochi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Ayano Shimizu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Miho Kuramochi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Ayano Shimizu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Miho Kuramochi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Ayano Shimizu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Miho Kuramochi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Ayano Shimizu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Miho Kuramochi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Miho Kuramochivs (11) Ayano Shimizu

Shiho Akita vs (9) Kyoka Okamura



WTA Tokyo Shiho Akita Shiho Akita 0 4 0 0 Kyoka Okamura [9] • Kyoka Okamura [9] 0 6 6 0 Vincitore: Okamura Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Kyoka Okamura 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Kyoka Okamura 15-0 30-0 30-15 40-15 0-5 → 0-6 Shiho Akita 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 Kyoka Okamura 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Shiho Akita 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Kyoka Okamura 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Shiho Akita 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Kyoka Okamura 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Shiho Akita 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Kyoka Okamura 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Shiho Akita 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Kyoka Okamura 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Shiho Akita 15-0 30-0 40-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Kyoka Okamura 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Shiho Akita 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Kyoka Okamura 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Shiho Akita 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Mei Yamaguchi vs (10) Haruka Kaji



WTA Tokyo Mei Yamaguchi Mei Yamaguchi 0 6 6 0 Haruka Kaji [10] • Haruka Kaji [10] 0 3 3 0 Vincitore: Yamaguchi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Haruka Kaji 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Haruka Kaji 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Mei Yamaguchi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Haruka Kaji 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 Mei Yamaguchi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Haruka Kaji 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Mei Yamaguchi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Haruka Kaji 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Mei Yamaguchi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Haruka Kaji 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Mei Yamaguchi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Haruka Kaji 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Mei Yamaguchi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Haruka Kaji 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Mei Yamaguchi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-0 → 4-1 Haruka Kaji 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Mei Yamaguchi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Haruka Kaji 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Mei Yamaguchi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

(1) Clara Tauson vs Honori Koyama Non prima 07:30



WTA Tokyo Clara Tauson [1] Clara Tauson [1] 0 6 6 0 Honori Koyama Honori Koyama 0 0 1 0 Vincitore: Tauson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Honori Koyama 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Honori Koyama 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Honori Koyama 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Honori Koyama 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Honori Koyama 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Honori Koyama 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Honori Koyama 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

WTA Tokyo Aliaksandra Sasnovich [4] Aliaksandra Sasnovich [4] 0 7 6 0 Qiang Wang • Qiang Wang 0 6 0 0 Vincitore: Sasnovich Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Qiang Wang 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Qiang Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Qiang Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Qiang Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 2-2* 2-3* 3*-3 3*-4 4-4* 5-4* 6*-4 6-6 → 7-6 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Qiang Wang 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Qiang Wang 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Qiang Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Qiang Wang 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Qiang Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Qiang Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(4) Aliaksandra Sasnovichvs Qiang Wang

Saisai Zheng vs (8) Priscilla Hon



WTA Tokyo Saisai Zheng Saisai Zheng 0 1 5 0 Priscilla Hon [8] Priscilla Hon [8] 0 6 7 0 Vincitore: Hon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Priscilla Hon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 Saisai Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Priscilla Hon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Saisai Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Priscilla Hon 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Saisai Zheng 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Priscilla Hon 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 Saisai Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Priscilla Hon 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Saisai Zheng 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Priscilla Hon 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Saisai Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Priscilla Hon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Saisai Zheng 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Priscilla Hon 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Saisai Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Priscilla Hon 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Saisai Zheng 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Priscilla Hon 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(6) Zeynep Sonmez vs Kanon Yamaguchi