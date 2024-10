ATP 500 Basilea e Vienna: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

ATP 500 Basilea – Tabellone Qualificazione – hard indoor

(1) David Goffin vs Yannick Hanfmann

Thiago Monteiro vs (6) Botic van de Zandschulp

(2) Miomir Kecmanovic vs Daniel Altmaier

Jacob Fearnley vs (7) Christopher O’Connell

(3) Arthur Rinderknech vs (WC) Jerome Kym

(WC) Henry Bernet vs (8) Fabio Fognini

(4) James Duckworth vs (WC) Mika Brunold

Sumit Nagal vs (5) Facundo Diaz Acosta

David Goffinvs Yannick HanfmannJames Duckworthvs Mika BrunoldHenry BernetvsArthur Rinderknechvs Jerome Kym

IWB Court 1 – ore 11:00

Thiago Monteiro vs Botic van de Zandschulp

Sumit Nagal vs Facundo Diaz Acosta

Jacob Fearnley vs Christopher O’Connell

Miomir Kecmanovic vs Daniel Altmaier (Non prima 15:30)

ATP 500 Vienna – Tabellone Qualificazione – hard indoor

(1) Jakub Mensik vs Alexander Ritschard

Maximilian Marterer vs (5) Alexandre Muller

(2) Pavel Kotov vs Marton Fucsovics

(WC) Richard Gasquet vs (7) Dusan Lajovic

(3) Jaume Munar vs (WC) Jurij Rodionov

Quentin Halys vs (6) Corentin Moutet

Player Competing vs Aleksandar Kovacevic

(WC) Pablo Carreno Busta vs (8) Thiago Seyboth Wild

Centre Court – ore 11:00

Jakub Mensik vs Alexander Ritschard

Richard Gasquet vs Dusan Lajovic (Non prima 12:00)

Jaume Munar vs Jurij Rodionov

Pablo Carreno Busta vs Thiago Seyboth Wild

#Glaubandich – ore 11:00

Maximilian Marterer vs Alexandre Muller

Pavel Kotov vs Marton Fucsovics

Player Competing vs Aleksandar Kovacevic

Quentin Halys vs Corentin Moutet