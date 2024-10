WTA 500 Tokyo: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

WTA 500 Tokyo – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Clara Tauson vs (WC) Honori Koyama

(WC) Sae Noguchi vs (12) Sayaka Ishii

(2) Hailey Baptiste vs (WC) Ena Koike

Shiho Akita vs (9/WC) Kyoka Okamura

(3) Mai Hontama vs (WC) Miyu Kato

Miho Kuramochi vs (11) Ayano Shimizu

(4) Aliaksandra Sasnovich vs Qiang Wang

Saisai Zheng vs (8) Priscilla Hon

(5) Kimberly Birrell vs Eri Shimizu

Mei Yamaguchi vs (10) Haruka Kaji

(6) Zeynep Sonmez vs (WC) Kanon Yamaguchi

Eri Hozumi vs (7) Sara Saito

