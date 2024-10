United Cup 2025: Il tennis mondiale dà il via alla stagione. L’Italia al via con Paolini e Cobolli

La stagione tennistica 2025 si aprirà con un evento che unisce tradizione e innovazione: la United Cup. Dal 27 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025, le città australiane di Perth e Sydney ospiteranno questo torneo unico nel suo genere, che vedrà 16 nazioni sfidarsi in un formato che combina le forze dell’ATP e della WTA.

Un campo di stelle

L’edizione 2025 si preannuncia come una delle più competitive di sempre, con la partecipazione di 7 delle migliori 10 tenniste del mondo e 6 dei top 12 del ranking maschile. Gli Stati Uniti, guidati dalla potenza di Taylor Fritz e dal talento emergente di Coco Gauff, si presentano come testa di serie numero uno e favoriti per il titolo.

Non saranno da meno la Polonia, con la coppia formidabile composta da Iga Swiatek e Hubert Hurkacz, determinati a migliorare il secondo posto dell’edizione precedente. La Grecia, con il carisma di Stefanos Tsitsipas e la grinta di Maria Sakkari, promette scintille in ogni incontro.

Squadre da tenere d’occhio

L’Italia schiererà una formazione interessante con Jasmine Paolini e il giovane Flavio Cobolli, mentre la Cina punta sulle stelle nascenti Qinwen Zheng e Zhizhen Zhang. La Spagna, pur senza i suoi big, presenta una squadra equilibrata guidata da Pablo Carreño e Jessica Bouzas, con il supporto di Carlos Taberner, Sergio Martos, Marina Bassols e Yvonne Cavalle-Reimers.

Non mancheranno altre stelle del circuito come Casper Ruud, Jack Draper, Felix Auger-Aliassime, Karolina Muchova, Elena Rybakina e Alex de Minaur, ognuno pronto a dare il massimo per la propria nazione.

I campioni in carica e le sfide

La Germania, campione in carica, cercherà di difendere il titolo con Alexander Zverev e Laura Siegemund in prima linea. La loro impresa dell’anno scorso li rende un team da battere, ma la competizione si preannuncia feroce.

Implicazioni per la stagione

La United Cup non è solo un torneo a sé stante, ma un cruciale banco di prova per l’intera stagione australiana. Offre ai giocatori l’opportunità di testare la propria forma in un contesto competitivo unico, combinando la pressione individuale con la dinamica di squadra. Questo formato può rivelarsi particolarmente utile in vista dell’Australian Open, il primo Grande Slam dell’anno.

Aspettative e pronostici

Mentre gli Stati Uniti partono favoriti sulla carta, la natura imprevedibile del tennis e il formato misto rendono difficile fare previsioni certe. Squadre come la Polonia, la Grecia e la Germania hanno tutte le carte in regola per puntare al titolo, mentre nazioni come l’Italia e la Cina potrebbero rivelarsi le sorprese del torneo.

SPAGNA 🇪🇸

ATP: Pablo Carreño Busta, Carlos Taberner, Sergio Martos Gornes

WTA: Jessica Bouzas Maneiro, Marina Bassols Ribera, Yvonne Cavallé-Reimers

STATI UNITI 🇺🇸

ATP: Taylor Fritz, Denis Kudla, Robert Galloway

WTA: Coco Gauff, Danielle Collins, Desirae Krawczyk

POLONIA 🇵🇱

ATP: Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Jan Zielinski

WTA: Iga Świątek, Maja Chwalińska, Alicja Rosolska

GRECIA 🇬🇷

ATP: Stefanos Tsitsipas, Stefanos Sakellaridis, Petros Tsitsipas

WTA: Maria Sakkari, Despina Papamichail, Valentini Grammatikopoulou

ITALIA 🇮🇹

ATP: Flavio Cobolli, Matteo Gigante, Andrea Vavassori

WTA: Jasmine Paolini, Sara Errani, Angelica Moratelli

CINA 🇨🇳

ATP: Zhang Zhizhen, Bai Yan, Sun Fajing

WTA: Zheng Qinwen, Gao Xinyu, Zhang Shuai

GRAN BRETAGNA 🇬🇧

ATP: Jack Draper, Billy Harris, Joe Salisbury

WTA: Katie Boulter, Yuriko Lily Miyazaki, Olivia Nicholls

CANADA 🇨🇦

ATP: Felix Auger-Aliassime, Liam Draxl, Benjamin Sigouin

WTA: Leylah Fernandez, Stacey Fung, Ariana Arseneault

REPUBBLICA CECA 🇨🇿

ATP: Tomáš Macháč, Marek Gengel, Patrik Rikl

WTA: Karolina Muchová, Gabriela Knutson, Vendula Valdmannova

KAZAKISTAN 🇰🇿

ATP: Alexander Shevchenko, Dmitry Popko, Aleksandr Nedovyesov

WTA: Elena Rybakina, Zhibek Kulambayeva

FRANCIA 🇫🇷

ATP: Ugo Humbert, Corentin Moutet, Edouard Roger-Vasselin

WTA: Diane Parry, Chloé Paquet, Elixane Lechemia

GERMANIA 🇩🇪

ATP: Alexander Zverev, Daniel Masur, Tim Puetz

WTA: Laura Siegemund, Lena Papadakis, Vivian Heisen

AUSTRALIA 🇦🇺

ATP: Alex de Minaur, Omar Jasika, Matthew Ebden

WTA: Olivia Gadecki, Destanee Aiava, Ellen Perez

BRASILE 🇧🇷

ATP: Thiago Monteiro, Gustavo Heide, Rafael Matos

WTA: Beatriz Haddad Maia, Carolina Alves, Luisa Stefani

NORVEGIA 🇳🇴

ATP: Casper Ruud, Viktor Durasovic, Nicolai Budkov Kjaer

WTA: Malene Helgø, Emilie Lindh Gallagher, Ulrikke Eikeri

SVIZZERA 🇨🇭

ATP: Dominic Stricker, Remy Bertola, Jakub Paul

WTA: Belinda Bencic, Céline Naef, Conny Perrin





Francesco Paolo Villarico