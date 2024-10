Collins cambia idea: “Giocherò anche nel 2025”

Danielle Collins ha deciso di continuare l’attività anche nel 2025, cambiando totalmente traiettoria dopo aver confermato per tutta la stagione che il 2024 sarebbe stato il suo ultimo anno. Le buone prestazioni e nuovi sviluppi sulla sua condizione di salute l’hanno convinta a darsi una chance anche per la prossima annata, che inizierà in Australia con la United Cup. Proprio l’uscita delle convocazioni per l’evento a squadre che inizia l’anno nuovo ha sorpreso in America, con la presenza di Danielle tra le statunitensi. Per questo la diretta interessata ha scritto un post social nel quale ha spiegato la sua volontà di continuare la carriera, nonostante problemi di salute importante che da tempo è costretta ad affrontare, oltre alla sfida per diventare madre nel prossimo futuro, per lei difficile vista l’endometriosi che l’affligge.

Dopo la sua sconfitta all’Australian Open lo scorso gennaio, Collins aveva rivelato che “questa sarà la mia ultima stagione e non vedo l’ora. Ho altre cose che vorrei realizzare nella mia vita al di fuori del tennis e vorrei riuscire ad avere il tempo per farlo. Ovviamente avere figli è una grande priorità per me”. Danielle ha confermato la sua decisione per tutto il 2024, ma la trentenne è esplosa nel WTA Tour vincendo titoli importanti come il Miami Open e Charleston Open, scalando la classifica come mai prima in vita sua. Attualmente è al n. 9 nella classifica WTA. Quando nessuno se l’aspettava, ecco la svolta: ha confermato l’intenzione di continuare anche l’anno prossimo.

“La storia di DANIMAL non è giunta alla conclusione. Tornerò in tour nel 2025”, scrive Collins su Instagram. “Sebbene non ci siano garanzie nella vita, spero di sfruttare il mio slancio del 2024 e continuare a giocare finché non ci sarà più certezza sul mio percorso personale di fertilità. L’unica garanzia per ora saranno altre partite epiche. Grazie a tutti i miei fan e alle persone fantastiche che mi hanno sostenuto in questo periodo e anche ai miei amici più cari in tour che mi hanno supportato in ogni fase del percorso”.

Collins si è aperta riguardo alla sua lotta contro l’endometriosi, una condizione che causa forti dolori al bacino e rende più difficile per le donne rimanere incinte, e ha giocato molto poco durante la seconda metà della stagione. La sua ultima partita è stata a Guadalajara all’inizio di settembre.

“Ho avuto a che fare con alcuni problemi legati alla mia endometriosi e ad altre sfide di salute” continua Danielle. “Sebbene fossi molto emozionata e desiderosa di concludere la mia carriera tennistica in bellezza quest’anno e di tuffarmi a capofitto nel mio prossimo capitolo della vita, le cose non sono andate come previsto. Oltre a dover gestire alcuni problemi di salute persistenti negli ultimi mesi, ho visto di recente una manciata di specialisti per capire meglio qual è il percorso migliore per raggiungere il mio sogno più grande, quello di formare una famiglia. Affrontare l’endometriosi e la fertilità è una sfida enorme per molte donne e qualcosa che sto affrontando attivamente, ma ho piena fiducia nel team con cui sto lavorando. Ci vorrà solo più tempo di quanto pensassi”.

Mario Cecchi