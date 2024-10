Sinner supera ancora Djokovic: “Non è solo un’esibizione” (sintesi video della semifinale)

Jannik Sinner ha nuovamente avuto la meglio su Novak Djokovic, a pochi giorni dalla loro sfida nella finale di Shanghai. Questa volta, l’altoatesino si è imposto nel torneo di esibizione ‘Six Kings Slam’, guadagnandosi l’accesso alla finale dopo un incontro rivelatosi più impegnativo del previsto. Al termine della partita, il numero 1 del mondo ha condiviso le sue riflessioni sulla prestazione, sulla sua proverbiale calma in campo e sull’approccio a questo evento, tutt’altro che una semplice esibizione.

Doppio successo in quattro giorni

“Dopo la finale di Shanghai di pochi giorni fa, eravamo entrambi un po’ affaticati, incappando in qualche errore di troppo. Ho cercato di rimanere concentrato, consapevole che tutti noi amiamo competere qui. Vorrei ringraziare il pubblico presente: è per voi che siamo qui, in un’atmosfera davvero straordinaria.”

Gestione della pressione

Interrogato su un eventuale momento di panico nel terzo set, quando ha perso il servizio, Sinner ha ammesso: “Forse dall’esterno non traspariva, ma internamente ero un po’ in ansia, ed è normale. Quel game poteva cambiare le sorti del match: ho perso un paio di palle corte e lui ha piazzato dei colpi eccellenti. Mi sono sforzato di resettare rapidamente, e sono soddisfatto di come ho gestito la situazione. Vedremo cosa accadrà sabato, ma mi auguro sia un grande spettacolo. È questo il motivo per cui siamo qui, dopotutto.”

Un’esibizione, ma non troppo

“È stata una battaglia intensa. Credo che tutti noi cerchiamo di elevare il nostro livello, affrontando ogni punto con la massima dedizione. Non è mai semplice, ma prendiamo questo torneo molto sul serio, sfruttandolo per affinare il nostro gioco in vista dei prossimi impegni ufficiali. Ormai ci conosciamo bene l’un l’altro, e ciascuno di noi sta dando il massimo.”

La calma, il suo marchio di fabbrica

“Sì, generalmente mantengo la calma come oggi. Anch’io ho i miei momenti di nervosismo, soprattutto quando la stanchezza si fa sentire. È positivo avere un’altra chance sabato. Potrei non essere al top della forma o della freschezza, ma darò tutto me stesso per offrire al pubblico uno spettacolo di alto livello.”