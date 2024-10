La lotta per la parità salariale nel tennis: Bianca Andreescu alza la voce

Il tennis professionistico ha fatto passi da gigante nella lotta per la parità salariale negli ultimi decenni, in particolare nei tornei del Grande Slam, dove uomini e donne ricevono lo stesso montepremi. Tuttavia, in altri eventi di alto livello, come i tornei di categoria 1000 o 500, persistono ancora disparità significative. Questo dibattito, sempre attuale e spesso controverso, ha trovato una nuova voce in Bianca Andreescu, campionessa degli US Open 2019.

In una recente intervista al portale TSN, Andreescu ha condiviso la sua esperienza personale, evidenziando casi in cui ha guadagnato notevolmente meno dei colleghi maschili pur raggiungendo gli stessi risultati. “So cosa significa non essere pagata quanto gli uomini in molti tornei del circuito,” ha dichiarato la tennista canadese. “Ma so anche che la situazione sta migliorando gradualmente.”

Andreescu ha reso omaggio a Billie Jean King per il suo ruolo pionieristico nella lotta per la parità, sottolineando che ora è responsabilità di tutti gli atleti, uomini e donne, continuare a spingere per una “perfezione totale” in termini di equità salariale.

La giocatrice di Ontario, attualmente fuori dalla top 100 a causa di infortuni e prestazioni altalenanti, ha anche evidenziato come la questione vada oltre il semplice divario di genere: “Non parliamo solo di un problema che riguarda donne e ragazze, ma ci sono anche altri gruppi che meritano questa equità affinché ogni sport possa essere accessibile allo stesso modo.”

È innegabile che si siano fatti progressi significativi negli ultimi anni, non solo nel tennis ma nello sport in generale. Tuttavia, come sottolinea Andreescu, la strada da percorrere è ancora lunga. L’obiettivo finale è raggiungere un equilibrio in cui il genere non sia più un fattore determinante nella retribuzione degli atleti.

Il dibattito sollevato da Andreescu solleva questioni importanti non solo per il tennis, ma per tutto il mondo dello sport professionistico. La sua voce si unisce a quelle di molte altre atlete che continuano a spingere per una maggiore equità e trasparenza nelle strutture salariali del tennis.





Francesco Paolo Villarico