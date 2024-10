Medvedev esalta Sinner: “Pensavo che Alcaraz al suo picco fosse il top, ma ho cambiato opinione. Non ho mai affrontato nessuno che ha giocato come Jannik” (Video)

La batosta rimediata ieri sera da Daniil Medvedev contro Jannik Sinner al “Six Kings Slam” ha acceso il dibattito tra gli appassionati, e non solo in Italia. Il russo è sceso in campo voglioso di dare il suo meglio in campo, memore della recente sconfitta a Shanghai contro Jannik, ma è stato letteralmente spazzato via dalla furia agonistica e consistenza dell’italiano, in particolare nel primo set, chiuso con un sonoro “cappotto”. Si può giocare a tennis meglio del Sinner attuale? Per Medvedev la risposta è no. Il moscovita dopo l’incontro di Riyadh ha candidamente ammesso di essersi sentito impotente di fronte al pusterese, di non sapere davvero come giocare e cosa fare per arginarlo, tanto da arrivare a cambiare idea su chi al suo picco massimo di rendimento sia il più forte: è Jannik e non più Carlos.

Queste le parole pronunciate da Medvedev dopo la partita contro Sinner al “Six Kings Slam”, che riportiamo anche nella seguente clip video.

“Ritengo di non aver mai giocato contro qualcuno capace di fare quel che ha fatto Sinner oggi“, afferma Daniil, “Quando confrontiamo Jannik e Carlos (Alcaraz), pensiamo a Jannik come il più consistente, come una macchina, e Carlos con più alti e bassi.. ma al top del proprio gioco, ho sempre considerato Alcaraz il migliore. Ma… oggi ho cambiato opinione! Non ho mai affrontato qualcuno che ha giocato come Jannik oggi! Non potevo far niente. Se non facevo un Ace la palla mi tornava sempre indietro”.

“È vero che ho sbagliato qualche colpo facile, ma anche all’inizio del match quando non stavo sbagliando molto lui mi tirava pallate da tutte le parti. Allora ti rendi contro che devi colpire ancor più forte, ma lì vengono i problemi perché senti che il tuo gioco non va, entri in crisi e sbagli ancora di più. In campo ho avvertito una sensazione molto strana… mi sentivo molto bene fisicamente, ero lì a lottare e non mi sembrava di giocare così male, ma nonostante tutto ho perso nettamente. Non ricordo l’ultima volta in cui ho vissuto qualcosa di simile”.

“i’ve never played anyone who played like jannik today” my guy was traumatized 😭 pic.twitter.com/Ke57AetCv1 — nic (@NlCSF) October 17, 2024

Forse è stata l’emozione del momento a far parlare così Medvedev, o la colpa è della somma di terribili memorie negative accumulate nella severa striscia di sconfitte contro Sinner. Il risultato? Sentirsi totalmente imponente contro Jannik. Il ranking ATP parla chiaro: Jannik è il n.1 Ma, si può giocare meglio del Sinner attuale?

Marco Mazzoni