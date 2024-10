WTA 500 Ningbo e WTA 250 Osaka: I risultati con il dettaglio del Day 3. Bronzetti si ferma agli ottavi del Japan Open. Cocciaretto si arrende a sorpresa

Il cammino di Lucia Bronzetti al Japan Open 2024 si è interrotto agli ottavi di finale. Nel torneo WTA 250 di Osaka, l’azzurra è stata sconfitta dalla qualificata olandese Suzan Lamens con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 18 minuti di gioco sul cemento outdoor nipponico.

La partita ha visto una Lamens particolarmente aggressiva fin dall’inizio. Nel primo set, l’olandese ha iniziato in modo fulminante, vincendo otto punti consecutivi e conquistando immediatamente un break di vantaggio. Bronzetti ha cercato di reagire, creandosi un’opportunità di controbreak nel quarto game, ma non è riuscita a concretizzarla. Lamens ha mantenuto il vantaggio senza particolari difficoltà e nel nono game ha strappato nuovamente il servizio all’italiana a zero, chiudendo il set 6-3 in 38 minuti.

Il secondo set ha visto un maggiore equilibrio nelle fasi iniziali, con i servizi che hanno dominato i primi cinque game. Tuttavia, Bronzetti ha accusato un calo di concentrazione nel sesto game, cedendo la battuta a quindici. Lamens ha approfittato del momento favorevole per allungare sul 5-2. Nonostante un tentativo di rimonta dell’azzurra, che è riuscita a conquistare un controbreak nel nono game, Lamens ha mantenuto la calma e nel decimo gioco ha strappato nuovamente il servizio a Bronzetti, chiudendo l’incontro sul 6-4 in 40 minuti.

Il WTA 250 di Osaka riserva una delusione inattesa per i colori italiani. Elisabetta Cocciaretto, dopo un promettente esordio, è stata eliminata dalla beniamina di casa Aoi Ito, numero 188 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e 26 minuti di gioco.

La sconfitta della Cocciaretto assume contorni ancor più sorprendenti considerando il brillante percorso di Ito, proveniente dalle qualificazioni. La tennista marchigiana, che aveva iniziato il torneo con una vittoria al cardiopalma contro la francese Ponchet – salvando anche un match point – non è riuscita a replicare quella prestazione contro la determinata giocatrice nipponica.

Il match ha visto la Cocciaretto partire con il piede giusto in entrambi i set, portandosi in vantaggio di un break sia nel primo (4-2) che nel secondo parziale (3-1). Tuttavia, in entrambe le occasioni, l’azzurra non è riuscita a capitalizzare il vantaggio, subendo un parziale netto che ha ribaltato l’esito dell’incontro.

Questa battuta d’arresto lascia non pochi rimpianti alla Cocciaretto, che aveva dimostrato di avere il controllo del match in più fasi dell’incontro. La capacità di Ito di rimanere aggrappata alla partita e di sfruttare i momenti di calo dell’avversaria si è rivelata decisiva.

Karolina Muchova vs Olivia Gadecki

Yue Yuan vs Ajla Tomljanovic



(5) Daria Kasatkina vs Katerina Siniakova



Tamara Korpatsch vs Mirra Andreeva



Il match deve ancora iniziare

Xiyu Wang vs (8) Paula Badosa Non prima 13:00



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – ore 08:00

Yulia Putintseva vs Ella Seidel



Anna Bondar / Kimberley Zimmermann vs Ulrikke Eikeri / Fang-Hsien Wu



Olivia Gadecki / Kamilla Rakhimova vs (2) Hao-Ching Chan / (2) Barbora Krejcikova



Ekaterina Alexandrova / Katerina Siniakova vs Alexandra Eala / En-Shuo Liang



Aldila Sutjiadi / Yifan Xu vs (3) Anna Danilina / (3) Irina Khromacheva

(4) Giuliana Olmos / (4) Alexandra Panova vs Anastasia Potapova / Yana Sizikova Inizio 07:30



WTA 250 Osaka 🇯🇵 (Giappone) – 2° Turno, cemento

Suzan Lamens vs Lucia Bronzetti

Harriet Dart vs Clara Tauson



Aoi Ito vs (8) Elisabetta Cocciaretto



(1) Gabriela Dabrowski / (1) Erin Routliffe vs Shuko Aoyama / Eri Hozumi



Nao Hibino / Makoto Ninomiya vs Angelica Moratelli / Anna Siskova



Eva Lys vs McCartney Kessler

Aleksandra Krunic / Viktoriya Tomova vs Marie Bouzkova / Camila Osorio



Sabrina Santamaria / Qianhui Tang vs (3) Ena Shibahara / (3) Laura Siegemund



(4) Cristina Bucsa / (4) Monica Niculescu vs Timea Babos / Harriet Dart