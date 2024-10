Italiani in campo all’Itf del Forte Village

Sono cinque gli italiani che accedono al secondo turno del tabellone maschile del quinto dei sei tornei Itf Combined organizzati sui campi del Forte Village di Santa Margherita di Pula dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna (300.000 euro di montepremi complessivo).

Avanzano Gabriele Pennaforti (che elimina 6-7, 6-3, 6-1 il francese Arthur Gea, numero 6 del torneo), Marcello Serafini (7-5, 5-7, 6-1 su Fabrizio Andaloro), Tommaso Compagnucci (doppio 7-5 sul qualificato cileno Benjamin Torrealba), la wild card Iannis Miletich (3-6, 6-4, 6-0 su Gabriele Piraino) e Mariano Tammaro (2-6, 6-0, 6-2 su Luciano Carraro nel derby tricolore tra qualificati).

Sconfitte per Federico Iannaccone (6-2, 6-3 dall’austriaco Lukas Neumayer, testa di serie numero 3), per il lucky loser Jacopo Bilardo (6-1, 6-2 dal bulgaro Yanaki Milev), per la wild card Massimo Giunta (4-6, 6-2, 6-2 dal qualificato uruguagio Joaquin Cardozo) e per i qualificati Giovanni Calvano (6-2, 6-0 dallo spagnolo Daniel Rincon, numero 1 del seeding) e Andrea Gola (6-0, 6-3 dallo spagnolo Pol Martin Tiffon, testa di serie numero 4). .

Poker italiano nelle qualificazioni femminili. Volano nel main draw Noemi Basiletti (6-2, 7-5 sull’elvetica Fiona Ganz), Federica Urgesi (7-5, 6-3 su Jaeda Daniel), Jessica Ruggeri e Camilla Gennaro (vincenti nei derby tricolori, rispettivamente 7-5, 6-1 su Vittoria Paganetti, e doppio 6-3 su Greta Rizzetto).

Sconfitta nel turno decisivo Angelica Raggi (6-3, 6-0 dall’austriaca Julia Grabher).

Nel tabellone principale, ci sarà un derby italiano negli ottavi di finale: quello tra Diletta Cherubini (che ha sorpreso 6-2, 6-1 la bulgara Gergana Topalova, numero 6 del seeding) e Jessica Pieri (6-2, 6-3 sulla wild card Alessandra Mazzola).

Ko all”esordio la wild card Camilla Zanolini (7-6, 6-3 dall’australiana Tina Smith, testa di serie numero 5).