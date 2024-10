Almaty ATP 250: Fognini cede all’esordio contro un solido Virtanen

L’ATP 250 di Almaty 2024 si rivela subito fatale per l’unico azzurro impegnato in singolare. Fabio Fognini, veterano del circuito e sempre temibile avversario, è stato eliminato al primo turno dal giovane e promettente Otto Virtanen. Sul veloce cemento indoor kazako, il finlandese si è imposto con il punteggio di 6-3 7-6(4) in un match durato 1 ora e 25 minuti.

La partita ha evidenziato fin da subito le difficoltà di Fognini nell’adattarsi alle condizioni di gioco rapide e al servizio potente di Virtanen. Il ventitreenne finlandese ha fatto della sua battuta l’arma vincente, raccogliendo numerosi punti diretti e costruendo gran parte del suo gioco sui primi due colpi dello scambio.

Il primo set è scivolato via velocemente nelle mani di Virtanen, che ha capitalizzato al meglio le sue occasioni (break decisivo nel sesto gioco dopo aver perso già un break di vantaggio nel terzo game), lasciando Fognini spesso in balia di un ritmo di gioco non congeniale al suo tennis fatto di variazioni e tocchi. Nel secondo parziale, l’esperienza del ligure è emersa, portando il set al tie-break. Tuttavia, anche in questo frangente decisivo, la maggiore incisività di Virtanen ha fatto la differenza.

D’altro canto, Virtanen conferma i progressi mostrati negli ultimi mesi. La vittoria contro un giocatore del calibro di Fognini, seppur non nel suo momento migliore, è un importante biglietto da visita per il prosieguo del torneo. Il finlandese si troverà ora di fronte una sfida ancora più impegnativa negli ottavi di finale, dove incontrerà la testa di serie numero 3, il russo Karen Khachanov.

Khachanov, che ha beneficiato di un bye al primo turno in virtù del suo status di terza forza del seeding, rappresenterà un test probante per misurare le reali ambizioni di Virtanen in questo torneo. Il russo, con la sua potenza da fondo campo e un servizio altrettanto efficace, parte favorito, ma dovrà guardarsi dalla freschezza atletica e dall’entusiasmo del suo giovane avversario.

ATP Almaty Otto Virtanen Otto Virtanen 6 7 Fabio Fognini Fabio Fognini 3 6 Vincitore: Virtanen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5*-4 ace 6*-4 6-6 → 7-6 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-6 → 6-6 F. Fognini 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 F. Fognini 15-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 O. Virtanen 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 3-4 → 4-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 O. Virtanen 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 2-3 → 3-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 O. Virtanen 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 O. Virtanen 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 O. Virtanen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-2 → 4-2 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 O. Virtanen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 F. Fognini 15-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 O. Virtanen 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0

Statistica Virtanen 🇫🇮 Fognini 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 295 267 Ace 9 2 Doppi falli 3 1 Prima di servizio 31/61 (51%) 53/70 (76%) Punti vinti sulla prima 25/31 (81%) 34/53 (64%) Punti vinti sulla seconda 21/30 (70%) 8/17 (47%) Palle break salvate 1/2 (50%) 1/3 (33%) Giochi di servizio giocati 11 10 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 175 108 Punti vinti sulla prima di servizio 19/53 (36%) 6/31 (19%) Punti vinti sulla seconda di servizio 9/17 (53%) 9/30 (30%) Palle break convertite 2/3 (67%) 1/2 (50%) Giochi di risposta giocati 10 11 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 12/15 (80%) 2/6 (33%) Vincenti 30 6 Errori non forzati 39 24 Punti vinti al servizio 46/61 (75%) 42/70 (60%) Punti vinti in risposta 28/70 (40%) 15/61 (25%) Totale punti vinti 74/131 (56%) 57/131 (44%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 227km/h (141 mph) 196km/h (121 mph) Velocità media prima 210km/h (130 mph) 182km/h (113 mph) Velocità media seconda 193km/h (119 mph) 152km/h (94 mph)





