Presentazione per il Tennis Club Santa Margherita Ligure, il presidente Iguera : “E’ il nostro primo anno che giochiamo la serie A1 nel nostro Circolo e vorremmo essere protagonisti’’. Oggi in campo Andrea Vavassori, numero 9 al mondo nella classifica di doppio: “A Santa Margherita Ligure siamo una famiglia, puntiamo in alto’’

Oggi debutto casalingo per il TC Santa Margherita Ligure nel campionato di serie A1 maschile di tennis contro il TC Italia dopo l’esordio vincente nella prima giornata con la vittoria in trasferta sui campi del CTD Massa Lombarda. Ieri sera presentazione della squadra guidata dal capitano Marco Lavagnino nella sede del circolo in via Frugone. ‘’Per noi essere in A1 è motivo di orgoglio dopo un percorso iniziato alcuni fa – spiega il presidente Mauro Iguera – ci siamo presentati molto bene con la vittoria ottenuta con Massa Lombarda ma affrontiamo ogni sfida con grande consapevolezza dei nostri mezzi ma col massimo rispetto per i nostri avversari che sono bravi ed hanno compagini molto attrezzate. Abbiamo costruito un gruppo che può fare bene, vogliamo essere protagonisti ma siamo consci delle difficoltà che incontreremo per avere la meglio contro l’elite del tennis italiano rappresentata dai 16 Circoli che si disputeranno l’aggiudicazione dello scudetti .

Già oggi contro TC Italia ci sarà da soffrire ma siamo pronti e giocare in casa ci darà una spinta in più’’, conclude Iguera. La squadra è guidata dallo spagnolo Pedro Portero Martinez, top 50 al mondo nel singolare, e naturalmente dalla stella azzurra Andrea Vavassori, numero 9 al mondo nella classifica mondiale di doppio e protagonista di una stagione incredibile con la vittorie alle Olimpiadi, negli US Open e la qualificazione alle ATP Finals di Torino. Oltre ad essere un punto di forza della squadra italiana di Coppa Davis che a metà novembre affronterà l’Argentina nei quarti di finale. ‘’E’ il terzo anno che sono tesserato per Santa Margherita Ligure, c’è uno splendido ambiente e sono contento di fare parte di un gruppo molto affiatato. Dobbiamo pensare ad una gara per volta ma abbiamo le potenzialità per passare il girone ma adesso pensiamo al match con TC Italia. A livello personale quest’anno avevo tre sogni e li ho realizzati tutti cioè vincere un torneo del Grande Slam, le Olimpiadi e qualificarmi per Torino. E poi con la nazionale siamo un grandissimo gruppo con moltissimi giocatori di talento eccezionale. L’Argentina sarà un ostacolo difficile ma possiamo batterla’’, ha detto Vavassori. Nella squadra ligure tesserati anche Antoine Julien Escoffier, Andrea Pellegrino, Francesco Maestrelli, Luca Castagnola, Andrea Basso, Filippo Romano, Giacomo Nosei, Nicoals Tassara Nicolas, Peter Maximilian Heller e Matwe Middelkoop.