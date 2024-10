Challenger Campinas: Il Main Draw e il Tabellone di Quali. Nessuna presenza italiana

Challenger Campinas – Tabellone Principale – terra

(1) Federico Coria vs Santiago Rodriguez Taverna

Tristan Boyer vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

(WC) Matheus Bueres vs (7) Henrique Rocha

(4) Camilo Ugo Carabelli vs Gustavo Heide

(WC) Daniel Dutra da Silva vs Qualifier

Adolfo Daniel Vallejo vs Qualifier

Tomas Barrios Vera vs (8) Felipe Meligeni Alves

(6) Federico Agustin Gomez vs (Alt) Pedro Sakamoto

Juan Pablo Varillas vs Gonzalo Bueno

Facundo Mena vs (Alt) Alvaro Guillen Meza

Jaime Faria vs (3) Hugo Dellien

(5) Roman Andres Burruchaga vs Andrea Collarini

Qualifier vs Murkel Dellien

Juan Pablo Ficovich vs (WC) Mateus Alves

(Alt) Hady Habib vs (2) Francisco Comesana

Challenger Campinas – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Sell, Karue vs Casanova, Hernan

(Alt) De Krom, Michiel vs (12) Nijboer, Ryan

(2) Elias, Gastao vs Pacheco Mendez, Rodrigo

(WC) Pinto, Lucca vs (9) Reis Da Silva, Joao Lucas

(3) Soto, Matias vs (WC) Ono, Luka

(Alt) Schiessl, Joao Eduardo vs (11) Villanueva, Gonzalo

(4) Torres, Juan Bautista vs (WC) Kohlmann De Freitas, Enzo

(Alt) Leite, Wilson vs (8) Aboian, Valerio

(5) Prado Angelo, Juan Carlos vs Pereira, Jose

(Alt) Boscardin Dias, Pedro vs (10) Luz, Orlando

(6) Ambrogi, Luciano Emanuel vs (Alt) Gimenez, Igor

(WC) Noale, Stephan vs (7) Pucinelli De Almeida, Matheus