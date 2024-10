Itf Forte Village. Mager perde la finale. Domani Paoletti cerca il titolo

E’ durata solo un set la finale maschile del quarto dei sei tornei Itf Combined organizzati sui campi del Forte Village di Santa Margherita di Pula dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna (300.000 euro di montepremi complessivo).

La testa di serie numero 1 Gianluca Mager si è ritirato dopo aver perso il primo set per 6-3, lasciando via libera al britannico Jay Clarke, numero 2 del seeding.

Sconfitta italiana anche nella finale del doppio, con Alessandro Spadola e Matteo Vavassori che hanno ceduto 7-6(4), 6-3 contro i bulgari Yanaki Milev e Pyotr Nesterov.

Nel torneo femminile, Matilde Paoletti vola in finale per la seconda settimana consecutiva. Stavolta ha battuto la qualificata Alessandra Mazzola 5-7, 6-0, 6-0.

Domani mattina affronterà in finale la romena Irina Bara, testa di serie numero 2, che ha superato 6-7(5), 7-5, 6-0 la tennista del Burundi Sada Nahimana, numero 7 del tabellone.

In doppio, vittoria per Anastasia Abbagnato e Miriana Tona, che l’hanno spuntata 6-7(3), 6-3, 12-10 in finale su Nahimana e la statunitense Jaeda Daniel.

Domani, inizia il quinto torneo del ciclo autunnale, con il primo turno delle qualificazioni maschili.