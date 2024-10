Challenger Olbia: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Nardi e Bellucci prime due teste di serie

Challenger Olbia – Tabellone Principale – hard

(WC) (1) Luca Nardi vs Javier Barranco Cosano

Qualifier vs Emilio Nava

Qualifier vs Qualifier

Rudolf Molleker vs (7) Matteo Gigante

(3) Harold Mayot vs Martin Landaluce

Stefano Travaglia vs (Alt) Jacopo Berrettini

Enrico Dalla Valle vs Qualifier

Andrea Vavassori vs (8) Jan Choinski

(5) Marco Trungelliti vs Carlos Taberner

Samuel Vincent Ruggeri vs Benoit Paire

Dalibor Svrcina vs Federico Arnaboldi

Mili Poljicak vs (4) Duje Ajdukovic

(6) Constant Lestienne vs Qualifier

Remy Bertola vs (WC) Federico Cina

Qualifier vs (Alt) Dennis Novak

Maxime Janvier vs (WC) (2) Mattia Bellucci

(2) Daniel Merida vs Vladyslav Orlov

(WC) Leonardo Mazzucchelli vs (8) Nicolas Alvarez Varona

(3) Andrea Picchione vs Alessandro Spadola

Oleksii Krutykh vs (7) Christoph Negritu

(4) Carlos Sanchez Jover vs Ivan Liutarevich

(WC) Matteo Mura vs (9) Laurent Lokoli

(5) Vitaliy Sachko vs Lorenzo Carboni

David Pichler vs (12) Steven Diez

(6) Hynek Barton vs Matteo Vavassori

(WC) Massimo Pizzigoni vs (10) Alejo Sanchez Quilez

Campo 1 – ore 10:00

Hynek Barton vs Matteo Vavassori

Matteo Mura vs Laurent Lokoli

David Pichler vs Steven Diez

Daniel Merida vs Vladyslav Orlov

Campo 2 – ore 10:00

Massimo Pizzigoni vs Alejo Sanchez Quilez

Carlos Sanchez Jover vs Ivan Liutarevich

Leonardo Mazzucchelli vs Nicolas Alvarez Varona

Oleksii Krutykh vs Christoph Negritu