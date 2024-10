Challenger Shenzhen (Longhua): Il Tabellone Principale e di Quali con il programma di domani

Challenger Shenzhen (Longhua) – Tabellone Principale – hard

(1) Arthur Cazaux vs Qualifier

Qualifier vs Philip Sekulic

Qualifier vs Kaichi Uchida

(WC) Rigele Te vs (7) Yuta Shimizu

(3) Billy Harris vs Kasidit Samrej

Saba Purtseladze vs (WC) Xing Dao Chen

Mukund Sasikumar vs Petr Bar Biryukov

Yan Bai vs (6) Yu Hsiou Hsu

(5) Mackenzie McDonald vs Qualifier

Yusuke Takahashi vs Rio Noguchi

Qualifier vs Kris Van Wyk

Ramkumar Ramanathan vs (4) Ugo Blanchet

(8) James McCabe vs Vadym Ursu

(WC) Linang Xiao vs (Alt) Ye Cong Mo

Qualifier vs Fajing Sun

Jie Cui vs (2) Adam Walton

