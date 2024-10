ATP 250 Stoccolma: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

ATP 250 Stoccolma – Tabellone Qualificazione – hard indoor

(1) Jacob Fearnley vs Lukas Pokorny

(WC) Rafael Ymer vs (6) Kamil Majchrzak

(2) Alexander Ritschard vs August Holmgren

(WC) Nikola Slavic vs (5) Thiago Agustin Tirante

(3) Laslo Djere vs Adrian Andreev

Arthur Reymond vs (8) Hamad Medjedovic

(4) Lukas Klein vs Zsombor Piros

(Alt) Lucas Renard vs (7) Marc-Andrea Huesler

Lucas Renardvs Marc-Andrea HueslerRafael Ymervs Kamil MajchrzakLaslo Djerevs Adrian AndreevNikola Slavicvs Thiago Agustin Tirante(Non prima 16:00)

Court 1 – ore 11:00

Lukas Klein vs Zsombor Piros

Jacob Fearnley vs Lukas Pokorny

Arthur Reymond vs Hamad Medjedovic

Alexander Ritschard vs August Holmgren