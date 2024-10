Federer a Shanghai: riflessioni sul cambio della guardia’ nel tennis

Roger Federer, leggenda vivente del tennis, si trova attualmente a Shanghai, dove è atteso per un’esibizione. In vista di questo evento, l’ex campione svizzero ha condiviso le sue riflessioni sul “cambio della guardia” in corso nel mondo del tennis, un tema particolarmente attuale alla luce del recente annuncio del ritiro di Rafael Nadal.

In un’intervista concessa agli organizzatori del torneo, Federer ha offerto una prospettiva unica su questa transizione epocale:

“Il cambio della guardia è palpabile,” ha esordito Federer. “Assistiamo al ritiro di icone come Serena Williams e Andy Murray, mentre Rafa si avvicina sempre più a questa decisione. Novak, nonostante un anno generalmente difficile, ha conquistato l’oro olimpico, realizzando finalmente un sogno a lungo inseguito. È stato un momento straordinario per lui.”

Federer ha poi spostato l’attenzione sulle nuove stelle emergenti: “Vedere Sinner e Alcaraz conquistare ciascuno due titoli del Grande Slam è la prova tangibile che una nuova ondata di talenti sta prendendo il sopravvento. Questi cambiamenti non sono solo evidenti, ma anche costanti e affascinanti da osservare.”

Lo svizzero ha riservato parole di particolare elogio per Carlos Alcaraz: “Ho avuto l’opportunità di vederlo giocare dal vivo alla Laver Cup di Berlino ed è stato semplicemente impressionante. Alcaraz è un giocatore straordinario e sono convinto che regalerà grandi emozioni agli appassionati negli anni a venire.”

Queste riflessioni di Federer non solo riconoscono l’inevitabile passaggio generazionale in atto nel tennis, ma celebrano anche il talento emergente, pur rendendo omaggio ai grandi campioni che hanno dominato l’era precedente.





Francesco Paolo Villarico