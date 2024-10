Sinner nella Storia: chiuderà il 2024 come numero 1 al Mondo

Nello stesso giorno in cui ha certificato il suo passaggio alle semifinali del torneo di Shanghai, Jannik Sinner sa già che chiuderà l’anno come numero 1 del mondo. L’eliminazione di Carlos Alcaraz ai quarti di finale gli ha infatti assicurato di terminare questo 2024 al vertice, poiché matematicamente è ormai impossibile che lo spagnolo o chiunque altro lo superi.

La conquista della prima posizione nel ranking mondiale è un traguardo storico per Sinner, che corona così una stagione straordinaria. Il tennista italiano ha dimostrato una costanza e un livello di gioco eccezionali, che lo hanno portato a scalare la classifica ATP fino a raggiungerne la vetta.

Questo risultato non solo rappresenta un successo personale per Sinner, ma segna anche un momento importante per il tennis italiano, che vede per la prima volta un suo rappresentante al vertice del ranking mondiale maschile.

Jannik sarà sicuro di essere n.1 al mondo almeno fino al prossimo Australian Open in programma alla metà del prossimo mese di gennaio.

La certezza matematica è arrivata in anticipo rispetto alla fine della stagione, testimoniando la solidità delle prestazioni di Sinner nel corso dell’anno. Ora, con questo obiettivo raggiunto, il giocatore altoatesino potrà affrontare gli ultimi tornei dell’anno con la serenità di chi ha già raggiunto un traguardo storico, ma anche con la determinazione di chi vuole confermarsi ai massimi livelli.”

Legend - Ultimo aggiornamento: 10-10-24 20:03 N.B. La presente classifica è aggiornata in tempo reale con i punti conquistati nei tornei dello Slam, ATP, WTA, Challenger e ITF (maschili e femminili). I punti dei tornei ITF Future maschili e quelli femminili con un montepremi inferiore a 50.000$ sono computati dall'ATP e WTA con una settimana di ritardo. La presente classifica rispecchia questa particolarità, aggiungendo così i punti ITF acquisiti nei tornei della scorsa settimana e non nei tornei della settimana in corso, come avviene per tutti gli altri. Pos LIVE Posizione attuale, differenza - Nome giocatore Nazione Punti LIVE Punti attuali Punti in entrata Nome torneo Punti in uscita Nome torneo 1 1, 0 Best: 1 Jannik Sinner ITA, 16.08.2001 11320 11010 +400 (SF (Bye)) Shanghai -90 (R16) ATP Masters 1000 Shanghai (02-10-2023) F W Reset 2 2, 0 Best: 1 Carlos Alcaraz ESP, 05.05.2003 7120 7010 +200 (QF (Bye)) Shanghai (Eliminato) -90 (R16) ATP Masters 1000 Shanghai (02-10-2023) SF F W Reset 3 3, 0 Best: 2 Alexander Zverev GER, 20.04.1997 6795 6705 +100 (R16 (Bye)) Shanghai (Eliminato) -10 (R64) ATP Masters 1000 Shanghai (02-10-2023) QF SF F W Reset 4 4, 0 Best: 1 Novak Djokovic SRB, 22.05.1987 5760 5560 +200 (QF (Bye)) Shanghai -0 (-) ATP Masters 1000 Shanghai (02-10-2023) SF F W Reset 5 5, 0 Best: 1 Daniil Medvedev RUS, 11.02.1996 5530 5375 +200 (QF (Bye)) Shanghai (Eliminato) -45 (R32) ATP Masters 1000 Shanghai (02-10-2023) SF F W Reset 6 7, +1 Best: 5 Taylor Fritz USA, 28.10.1997 4215 4060 +200 (QF (Bye)) Shanghai -45 (R32) ATP Masters 1000 Shanghai (02-10-2023) SF F W Reset 7 6, -1 Best: 5 Andrey Rublev RUS, 20.10.1997 4110 4700 +10 (R64 (Bye)) Shanghai (Eliminato) -600 (F) ATP Masters 1000 Shanghai (02-10-2023) R64 R32 R16 QF SF F W Reset 8 9, +1 Best: 2 Casper Ruud NOR, 22.12.1998 3885 3965 +10 (R64 (Bye)) Shanghai (Eliminato) -90 (R16) ATP Masters 1000 Shanghai (02-10-2023) R64 R32 R16 QF SF F W Reset 9 11, +2 Best: 6 Alex de Minaur AUS, 17.02.1999 3620 3620 - - Reset 10 10, 0 Best: 3 Grigor Dimitrov BUL, 16.05.1991 3580 3840 +100 (R16 (Bye)) Shanghai (Eliminato) -360 (SF) ATP Masters 1000 Shanghai (02-10-2023) QF SF F W Reset





Francesco Paolo Villarico