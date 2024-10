Le sorelle Andreeva si affrontano per la prima volta nel WTA 1000 di Wuhan. Vittoria a sorpresa di Erika ma il prize money “Abbiamo deciso di dividere il prize money del secondo turno. Chi vince andrà avanti nel torneo, ma divideremo comunque il premio in denaro” (Video)

Il primo incontro professionale tra le sorelle Andreeva si è concluso con una sorpresa al WTA 1000 di Wuhan, in Cina. Erika Andreeva, 20 anni e numero 70 del ranking WTA, ha sconfitto la sorella minore Mirra, 17 anni e numero 19 del mondo, con il punteggio di 6-3, 6-1, avanzando agli ottavi di finale del torneo.

Nonostante Mirra fosse considerata la favorita, essendo semifinalista di Roland Garros quest’anno, è stata Erika a dominare l’incontro. La più giovane delle sorelle ha iniziato bene, ma poi ha accusato la pressione, finendo per cedere in modo netto.

Prima del match, Mirra aveva condiviso le sue sensazioni riguardo a questo particolare confronto: “L’ultima volta che abbiamo giocato un vero match è stato forse 3-5 anni fa in allenamento, e non ho vinto. Sarà come un incubo giocare contro di lei, perché sarà una partita strana. Lei sa cosa farò in campo, e io so cosa fa lei. Penso che sarà divertente per gli spettatori, ma molto stressante per noi due.”

Un aspetto interessante di questo incontro fraterno è l’accordo finanziario che le sorelle hanno stipulato. Mirra ha rivelato: “Abbiamo deciso di dividere il prize money del secondo turno. Chi vince andrà avanti nel torneo, ma divideremo comunque il premio in denaro.”





Francesco Paolo Villarico