Tsitsipas contro il giudice di sedia: ‘Decisione non intelligente a Shanghai”

Stefanos Tsitsipas è stato protagonista della giornata all’ATP Masters 1000 Shanghai 2024 per una accesa discussione con il giudice di sedia, dopo che quest’ultimo gli ha assegnato un warning per aver superato il tempo consentito tra un punto e l’altro. Interrogato successivamente nella zona mista, il greco si è dilungato sulla questione con evidente rabbia.

“Il giudice di sedia non è stato intelligente nella sua decisione. Ha voluto intromettersi nell’ottima partita che stavamo disputando io e Daniil. È molto deludente vedere un arbitro prendere una decisione del genere, sanzionando per un ritardo di due secondi dopo un punto lungo. Questo sport è molto fisico e abbiamo bisogno di recuperare, non c’è motivo di fare ciò che ha fatto. A mio parere, non possono complicare così le cose, devono usare il buon senso”, ha commentato.





Marco Rossi