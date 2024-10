Rybakina dovrebbe ripartire con il coach croato Zovko

Elena Rybakina dovrebbe riprendere l’attività insieme al coach croato Lovro Zovko. Questo ha dichiarato Dias Doskarayev, vice presidente della federazione kazaka parlando al media nazionale 24 KZ TV. Dopo la brusca e discussa rottura col suo storico coach Vukov, accusato da più parti di molestie o comunque un comportamento oltre i limiti con l’ex campionessa di Wimbledon, Rybakina si è presa qualche settimana “off” per riprendersi mentalmente e fisicamente. Non gioca dal ritiro al secondo turno di US Open, dove non è scesa in campo ufficialmente per problemi alla schiena, anche se la giornalista russa Tartakova ha parlato senza mezzi termini di “esaurimento nervoso” causato dal rapporto ormai saturo col suo allenatore, poi allontanato.

“Tutto è in divenire in questo momento. La ricerca è in corso”, ha detto Doskarayev in merito alla ricerca dell’allenatore di Rybakina. “Molto probabilmente, Lovro Zovko lo sostituirà temporaneamente. È una scelta prioritaria per la squadra di Elena Rybakina. Stiamo parlando con lei ora, anche altri allenatori sono stati presi in considerazione. C’è stata una cooperazione di lungo termine con Stefano Vukov, più di cinque anni. Vukov l’ha portata dalla posizione n.200 alla top five e a vincere Wimbledon. Pertanto, è una scelta difficile”

“Il processo è in corso. Molto probabilmente, Lovro Zorko rimarrà fino alla fine dell’anno, perché Elena lo conosce. Anche il capitano della nazionale, Yuri Shchukin, lo aiuta” conclude il presidente della federazione kazaka.

Rybakina non ha ancora annunciato alcun programma di rientro. Attualmente la tennista è quarta WTA Live Race to Riyadh, ma la sua presenza alla kermesse di fine anno è ancora incerta.

Mario Cecchi