Alcaraz: “Gioco con fiducia. Pronto per le fasi finali di Shanghai. Il golf mi rilassa”

La tournée asiatica che Carlos Alcaraz sta disputando finora è degna di nota. Ha ceduto solo un set negli otto incontri giocati e ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai dopo aver superato la resistenza di un Monfils che ha dato più filo da torcere di quanto avesse dichiarato. Lo spagnolo ha nuovamente dimostrato di trovarsi in uno stato di fiducia molto alto e che il suo tennis è calibrato al massimo dettaglio.

Oggi, i responsabili della comunicazione a Shanghai hanno deciso che i tennisti parlassero in zona mista anziché in conferenza stampa. Lì, Carlitos ha parlato di come si sente a questo punto della stagione e ha rivelato cosa evidenzierebbe soprattutto del suo tennis attualmente, così come del possibile incrocio di nuovo con Jannik Sinner in semifinale. Il murciano assicura di arrivare con molta fiducia a questa parte finale del torneo.

Cosa ha tentato di diverso oggi rispetto a Cincinnati

“La cosa principale è che sono rimasto calmo. Ho controllato le mie emozioni. Ho atteso le mie opportunità. Ho avuto la possibilità di breakkarlo diverse volte nel secondo set, ma non sono riuscito a concretizzarle. In quei momenti, sono rimasto tranquillo pensando che ne sarebbero arrivate altre. Ho cercato di essere il più tranquillo possibile. Questo mi ha aiutato molto a mostrare il mio miglior tennis durante tutto l’incontro. Sto sentendo molto bene la palla. Molto meglio rispetto alla tournée nordamericana.”

Potrebbe incrociare Sinner in semifinale

“È sempre qualcosa che hai in testa. Voglio sempre arrivare lontano nei tornei che gioco, il che significa che mi incrocerò con i migliori del mondo. Uno degli obiettivi è arrivare in semifinale. Vedremo se anche lui ci riuscirà. L’ho visto giocare prima dei miei incontri. Sta giocando ad un ottimo livello. Vederlo giocare mi aiuta a mettere in scena un grande spettacolo quando scendo in campo. Vedremo domani se potremo incontrarci in semifinale. Sono felice che entrambi stiamo avanzando nel torneo.”

Cosa evidenzia del suo gioco attuale

“La libertà con cui gioco. Non ho paura di sbagliare. Continuo a provarci, anche se sbaglio. La maggior parte delle volte mi riesce bene, quindi non mi lamento. Quando le cose non mi riescono bene come vorrei o non mi sento bene come vorrei, alla fine sento che tutto andrà meglio.”

Rilassarsi giocando a golf a Shanghai

“È una novità di quest’anno. È stata una grande idea del torneo. Molti tennisti stanno giocando a golf. Io sono un grande fan. Anche il mio team. Ci divertiamo molto giocando al minigolf. È qualcosa che mi piace molto. Facciamo scommesse, quindi facciamo una specie di competizione tra di noi. È stata una grande idea da parte del torneo. Oggi giocherò di nuovo. Passiamo molte ore senza fare nulla nei tornei, quindi è un ottimo modo per passare il tempo e uccidere l’attesa. Per esempio, nei giorni precedenti, piovosi, è fantastico poter giocare a questo.”

Come si sente

“Fisicamente non ho molti problemi. Mi sento bene. Sto giocando ad un ottimo livello, quindi ho molta fiducia di arrivare lontano nel torneo. Vincere il torneo a Pechino, contro Sinner e altri grandi avversari, mi ha fatto arrivare qui con molta fiducia. Sono ai quarti, quindi voglio di più. Ho fiducia di fare un grande risultato qui.”

Tomas Machac, prossimo avversario

“Ho giocato contro di lui non molto tempo fa, in Coppa Davis. Lui non stava bene e ha dovuto ritirarsi. So che sta giocando bene e ha molte armi. È molto veloce, quindi dovrò concentrarmi su questo.”