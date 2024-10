La stagione 4 di TopSpin 2K25 si dirige verso i Rolex Paris Masters e le Nitto ATP Finals con il nuovo giocatore professionista Alexander Zverev (Video)

Seguendo il calendario del tennis reale, la Stagione 4 di TopSpin 2K25, disponibile da questa settimana, immergerà i giocatori in due dei tornei più importanti di questo sport: il Rolex Paris Masters e le Nitto ATP Finals. Con il nuovo professionista Alexander Zverev, giocabile gratuitamente, la Stagione 4 presenterà molti nuovi ed entusiasmanti contenuti, tra cui la World Tour League, una sede gratuita a tema basket, e il nuovissimo Centre Court Pass, che offre abiti da professionista, oggetti cosmetici delle migliori marche, animazioni e altro ancora. Per le prossime otto settimane, i giocatori potranno godere di tutto ciò che la Stagione 4 ha da offrire mentre si fanno strada attraverso i livelli di ricompensa.

Il Rolex Paris Masters è il nono e ultimo evento ATP Masters 1000 della stagione, noto per il suo alto livello di competizione. TopSpin 2K25 è il palcoscenico per i migliori giocatori del mondo che si sfidano sui campi duri indoor. Alla fine dell’anno, le Nitto ATP Finals di Torino, in Italia, sono il campionato conclusivo della stagione e mettono in mostra il meglio del tennis attraverso partite ad alta tensione per determinare i campioni di fine anno. I giocatori possono portare il loro MyPLAYER maschile in queste esaltanti esperienze per dimostrare alla concorrenza chi è il vero re del campo!

L’attuale numero 3 del mondo, Alexander Zverev, è un’importante stella del tennis tedesco che ha scalato rapidamente le classifiche grazie al suo gioco potente. Zverev ha conquistato diversi titoli ATP Masters 1000 e una forte presenza nei tornei del Grande Slam®. Con il lancio della Stagione 4, Zverev si aggiungerà all’elenco dei giocatori famosi disponibili per chiunque nelle modalità 2K Tour ed Esibizione.

Nella Stagione 4 arriverà anche la World Tour League, una nuova funzione accessibile attraverso una scheda aggiuntiva nel menu del World Tour. Per entrare nella Lega, un MyPLAYER deve aver raggiunto il Livello 10. Quando un MyPLAYER si unisce al World Tour per la prima volta dopo aver raggiunto il livello 10, viene inserito nel rango Ferro, il livello più basso della Lega. In totale sono disponibili otto gradi distinti: Ferro, Bronzo, Argento, Oro, Platino, Zaffiro, Ossidiana e Diamante. I punti Lega si guadagnano giocando e vincendo le partite del World Tour, e portano a classifiche più alte, ma possono anche essere persi, con conseguente retrocessione a un rango inferiore. I punti Lega e le classifiche si azzerano all’inizio di ogni stagione; quindi, i giocatori dovranno lavorare rapidamente per guadagnare l’ambita classifica Diamante prima della fine della stagione.

In concomitanza con l’inizio del campionato di basket universitario NCAA, TopSpin 2K25 presenta il 2K Sports Center, l’incrocio di basket e tennis per eccellenza. Ambientato a Louisville, nel Kentucky, una mecca della pallacanestro universitaria, questo luogo unico è caratterizzato da un elegante pavimento in legno duro con un vivace sfondo di gradinate e posti a sedere a bordo campo.

Nel Centre Court Pass della Stagione 4 ci sono 42 ricompense gratuite e 106 ricompense premium, e i giocatori possono giocare al proprio ritmo e completare un Centre Court Pass anche dopo l’uscita di uno nuovo. Una versione alternativa di Pete Sampras con due dei suoi look preferiti può essere ottenuta raggiungendo il Free Tier 5 e il Free Tier 50 del Season 4 Centre Court Pass. I giocatori che hanno acquistato il Premium Centre Court Pass per la Stagione 4 potranno anche guadagnare e sbloccare l’outfit blu del ’23 di Caroline Wozniacki al Tier 30 e l’outfit Clay del ’23 di Frances Tiafoe al Tier 50. Come di consueto, una serie di nuovi oggetti, animazioni inedite e outfit Alt Pro saranno disponibili nel Pro Shop Seasonal Store.