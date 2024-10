Jannik Sinner dopo la vittoria contro Shelton a Shanghai: “Partita difficilissima, lui ha servito molto bene” (sintesi video della partita e conferenza stampa)

Jannik Sinner : “Partita difficilissima, lui ha servito molto bene. All’inizio metteva in campo solo prime palle: ho cercato di restare tranquillo ed aspettare che servisse qualche seconda – il commento a caldo di Jannik -. Però voglio concentrarmi sul lato positivo della partita, su come l’ho finita, colpendo con più aggressività e giocando un ottimo tie-break. Questo mi mette in fiducia e mi dà confidenza in vista del prossimo match. E’ stata dura, lui nel secondo set ha avuto diverse occasioni ma io sono riuscito a salvarmi e questo mentalmente mi ha aiutato”.

“L’obiettivo? Beh, io cerco sempre di finire nel migliore dei modi possibili. Sono contento del livello che sono riuscito a raggiungere, nonostante tutto quello che è successo. Cosa ho fatto qui nei giorni di pioggia? Sono andato al cinema e siamo usciti un po’, ma ero molto stanco ed ho cercato soprattutto di recuperare”.

D: Rivincita dalla sconfitta in tre set dello scorso anno contro lo stesso avversario. Cosa dice questo sulla tua crescita come giocatore nell’ultimo anno?

JANNIK SINNER: Ovviamente non possiamo considerare solo una partita, no? Penso che sia stata una partita molto difficile anche oggi. Lui ha avuto opportunità nel primo set, opportunità nel secondo. Se non avessi giocato bene questi punti avrebbe vinto in due set, perché stava servendo molto, molto bene.

Sono contento di come ho gestito questa situazione, ovviamente la posizione in cui mi trovavo l’anno scorso e dove sono ora è diversa, quindi sono felice di essere nella posizione in cui mi trovo. Sì, ma, naturalmente il processo non si ferma mai, dobbiamo sempre continuare a lavorare, continuare a migliorare. Sì, è così.

D: Lottando per entrare nei migliori otto qui ti ha probabilmente reso l’unico giocatore ad essere arrivato almeno ai quarti di finale in tutti i 14 tornei a cui hai partecipato quest’anno, cosa dice questo sulla tua costanza?

JANNIK SINNER: Sì, costanza, essere pronto ogni giorno, cercare di accettare ogni sfida che ho. Ci saranno sempre momenti molto, molto difficili in campo e devi essere pronto mentalmente cercando di affrontarli, ed è esattamente quello che sto cercando di fare.

Ovviamente non è facile raggiungere almeno i quarti in ogni evento, ma è da qui che il torneo diventa più interessante, no, dai quarti in avanti, quindi sono felice di essere qui tra gli ultimi otto e poi vedremo.

D: Hai giocato molto tennis quest’anno, come riesci a rimanere fresco fisicamente e mentalmente?

JANNIK SINNER: Sì, insomma, è qualcosa su cui lavoro, sai. Ho faticato molto negli anni passati a rimanere fresco verso la fine dell’anno. Certo, è un po’ diverso a fine anno, ma penso che il mio programma durante tutto l’anno sia stato molto, molto buono.

Ho lavorato anche molto fuori dal campo, cercando di essere pronto per ogni partita e, sì, è così. Ovviamente, ogni giocatore, abbiamo alti e bassi nella parte fisica, quindi è abbastanza normale.

D: C’è qualcosa di divertente che fai lontano dal tennis per decomprimere?

JANNIK SINNER: Beh, non ho molto tempo libero al momento, ma, sai, per lo più cerco di riposare, perché devo prepararmi per i giorni successivi. Ma, certo, sai, visitare la città a volte, o uscire a cena o altro, sai, cose che mi fanno anche rilassare sono molto importanti.

D: Hai avuto la possibilità di girare per la città durante il tuo soggiorno a Shanghai?

JANNIK SINNER: Beh, no, perché ho avuto una settimana dura a Pechino, ed ero stanco, quindi questa volta ho cercato di stare un po’ di più in camera, cercando di dormire, recuperando le energie. Ho visto un po’, ma solo dal centro dove abbiamo l’hotel e basta.

D: Solo un commento sull’affrontare Medvedev nel prossimo turno.

JANNIK SINNER: Sì, partita difficile, ovviamente. Ci conosciamo abbastanza bene ora, sappiamo esattamente cosa aspettarci, più o meno. Ma, certo, lui cambierà un paio di cose, e io cambierò qualcosina, e poi vedremo cosa ne uscirà.

Ovviamente, sarà una partita molto dura, fisica, mentale, e anche tattica, quindi vediamo cosa succederà.