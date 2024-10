Challenger Valencia, Roanne, Villa Maria, Hangzhou e Fairfield: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

CHALLENGER Roanne 🇫🇷 (Francia) – 1°-2° Turno, cemento (al coperto)

10:30 **Barrere G.** 🇫🇷 (Fra) vs **Bellucci M.** 🇮🇹 (Ita) -:-

12:00 **Debru G.** 🇫🇷 (Fra) vs **Vesely J.** 🇨🇿 (Cze) -:-



13:30 **Droguet T.** 🇫🇷 (Fra) vs **van Assche L.** 🇫🇷 (Fra) -:-



15:00 **Royer V.** 🇫🇷 (Fra) vs **Holmgren A.** 🇩🇰 (Den) -:-



15:00 **Sels J.** 🇳🇱 (Ned) vs **Herbert P.H.** 🇫🇷 (Fra) -:-



19:00 **Norrie C.** 🇬🇧 (Gbr) vs **Travaglia S.** 🇮🇹 (Ita) -:-



20:30 **Chidekh C.** 🇫🇷 (Fra) vs **Bonzi B.** 🇫🇷 (Fra) -:-



CHALLENGER Valencia 🇪🇸 (Spagna) – 2° Turno, terra battuta

12:00 **Taberner C.** 🇪🇸 (Esp) vs **Tirante T. A.** 🇦🇷 (Arg) -:-

14:00 **Sanchez Jover C.** 🇪🇸 (Esp) vs **Buse I.** 🇵🇪 (Per) -:-



15:00 **Martinez P.** 🇪🇸 (Esp) vs **Gea A.** 🇫🇷 (Fra) -:-



18:00 **Moreno De Alboran N.** 🇺🇸 (Usa) vs **Barranco Cosano J.** 🇪🇸 (Esp) -:-



1. [Alt] Kiranpal Pannuvs Alexis Galarneau

2. [1] Learner Tien vs Toby Kodat (non prima ore: 18:00)



3. Edas Butvilas vs [5] Patrick Kypson



4. [1] Ryan Seggerman / Patrik Trhac vs Toby Kodat / Andres Martin



1. [WC] Zachary Fuchs/ Wally Thaynevs Patrick Harper/ Mac Kiger

2. [7] Bernard Tomic vs [Q] Max Basing



3. Kiranpal Pannu / Keegan Smith vs [2] Calum Puttergill / Luke Saville



4. [WC] Max Basing / Harsh Parikh vs Dmitry Popko / Alexey Zakharov



Kennedy-Grossman Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Gonzalo Oliveira / Kelsey Stevenson vs Kody Pearson / Joshua Sheehy



2. Robert Cash / JJ Tracy vs [4] Marcus Daniell / Hans Hach Verdugo



3. [3] Trey Hilderbrand / Alex Lawson vs Gabriel Roveri Sidney / Tennyson Whiting



4. Christian Langmo / Bernard Tomic vs Gabi Adrian Boitan / Bruno Kuzuhara



James Duckworthvs Yasutaka Uchiyama

Fabio Fognini vs Ray Ho



Mitchell Krueger vs Fajing Sun



Yan Bai vs Rinky Hijikata



Francis Casey Alcantara / Yu Hsiou Hsu vs Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe



Court 2 – ore 04:30

Gabriel Diallo vs James McCabe



Alex Bolt / Adam Walton vs Toshihide Matsui / Ramkumar Ramanathan



Zachary Svajda vs Tianhui Zhang



Aleksandre Bakshi / Vadym Ursu vs Sheng Tang / Zhan Zheng



Evan King / Reese Stalder vs Thomas Fancutt / Yuta Shimizu



Court 3 – ore 04:30

Kasidit Samrej vs Aleksandre Bakshi



Petr Bar Biryukov vs Denis Yevseyev (Non prima 06:00)



Billy Harris vs Benjamin Lock



Yusuke Takahashi vs Chun-Hsin Tseng



Cristian Rodriguez / Matthew Christopher Romios vs Ray Ho / Joshua Paris



CHALLENGER Villa Maria 🇦🇷 (Argentina) – 1° Turno, terra battuta

Genaro Alberto Olivierivs Roman Andres Burruchaga

Federico Coria vs Gonzalo Villanueva



Matheus Pucinelli De Almeida vs Francisco Comesana



Murkel Dellien / Facundo Mena vs Ignacio Carou / Camilo Ugo Carabelli



Tristan Boyer / Juan Pablo Ficovich vs Boris Arias / Federico Zeballos



Orlando Luz / Marcelo Zormann vs Leonardo Aboian / Valerio Aboian



Cancha 2 – ore 15:00

Juan Pablo Varillas vs Andrea Collarini



Nicolas Kicker vs Gustavo Heide



Luciano Emanuel Ambrogi vs Mateus Alves



Pedro Sakamoto / Gonzalo Villanueva vs Roman Andres Burruchaga / Andrea Collarini



Gustavo Heide / Joao Lucas Reis Da Silva vs Mateus Alves / Mariano Kestelboim



Mateo Del Pino / Juan Manuel La Serna vs Scott Duncan / Hunter Reese



Cancha 3 – ore 15:00

Hugo Dellien vs Santiago Rodriguez Taverna



Lautaro Midon vs Facundo Mena



Luis Britto / Paulo Andre Saraiva Dos Santos vs Tomas Farjat / Alejo Lorenzo Lingua Lavallen (Non prima 18:00)



Federico Agustin Gomez / Luis David Martinez vs Hady Habib / Adolfo Daniel Vallejo



