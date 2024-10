Bronzetti, la ‘lucky loser’ che diventa protagonista: vittoria di carattere a Wuhan

Lucia Bronzetti ha trasformato una sconfitta in qualificazione in un’opportunità d’oro al WTA 1000 di Wuhan 2024. La tennista italiana, ripescata come lucky loser dopo il forfait dell’ultima ora di Paula Badosa, ha colto al volo la sua seconda chance, sconfiggendo l’australiana Ajla Tomljanovic con un convincente 6-1 7-6 in due ore di gioco.

La 25enne romagnola, che solo pochi giorni fa aveva visto sfumare il suo sogno di entrare nel tabellone principale perdendo contro Camila Osorio nelle qualificazioni, ha dimostrato una grinta e una determinazione encomiabili. Di fronte a una Tomljanovic, giocatrice di esperienza con tre quarti di finale Slam in carriera, Bronzetti ha sfoderato una prestazione di alto livello, giustificando appieno il suo ripescaggio.

Il primo set è stato un monologo dell’azzurra, che ha preso il comando sin dai primi scambi. Con un avvio folgorante, Bronzetti si è portata rapidamente sul 4-0, grazie a un doppio break, per poi chiudere 6-1 con una terza rottura del servizio consecutiva.

Il secondo set ha offerto uno spettacolo più equilibrato. Dopo un iniziale vantaggio di 2-0 per l’italiana, Tomljanovic ha reagito con veemenza, inanellando una serie di game che l’hanno portata addirittura sul 5-3. Ma è qui che è emerso il carattere di Bronzetti: senza mai mollare, ha rimontato fino al 6-5, guadagnandosi la possibilità di servire per il match.

Il dodicesimo game si è trasformato in una vera e propria battaglia di nervi. Cinque match point per Bronzetti, altrettante palle break annullate. Alla fine, si è giunti al tie-break, dove l’azzurra ha mostrato questa tutto il suo sangue freddo, imponendosi per 7-2.

Il cammino di Bronzetti a Wuhan non si ferma qui. Al prossimo turno, l’attende una sfida intrigante contro la padrona di casa cinese Xinyu Wang, numero 51 del ranking mondiale.

WTA Wuhan Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 0 6 7 0 Ajla Tomljanovic • Ajla Tomljanovic 0 1 6 0 Vincitore: Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ajla Tomljanovic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 1*-2 2-2* 3-2* 4*-2 5*-2 6-2* 6-6 → 7-6 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 4-1 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0





Marco Rossi