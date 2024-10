Shanghai: Pioggia e segnapunti manuali creano scompiglio nel torneo

La pioggia non sta dando tregua al Masters 1000 di Shanghai e gli organizzatori del torneo hanno dovuto apportare alcune modifiche per permettere lo svolgimento di alcune partite. Oltre all’attività sul campo centrale coperto, sono stati utilizzati anche dei campi indoor in un padiglione dove si sono disputati alcuni incontri come quello tra Lorenzo Musetti e David Goffin o tra Alexander Bublik e Roman Safiullin.

Ebbene, oltre a ciò, il dettaglio che ha fatto il giro del mondo è l’utilizzo di segnapunti manuali invece di quelli elettronici, con la necessità di cambiare manualmente il punteggio, cosa che ha suscitato in egual misura risa e delusione. In effetti, nel pieno del 2024, risulta incomprensibile dover ricorrere a questo tipo di segnapunti in un Masters 1000.





Marco Rossi