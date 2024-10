Parte il quarto Itf Combined al Forte Village

Sono sei i tennisti italiani che si sono qualificati nel tabellone maschile del quarto dei sei tornei Itf Combined organizzati sui campi del Forte Village di Santa Margherita di Pula dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna (300.000 euro di montepremi complessivo). Sono Niccolò Catini (che l’ha spuntata 2-6, 6-2, 11-9 sul cileno Benjamin Torrealba), Alessandro Spadola (6-4, 7-6 sul tedesco Diego Dedura-Palomero), Gabriele Maria Noce (6-4, 6-3 sull’ellenico Dimitris Sakellaridis), Noah Perfetti (che ha incassato il ritiro dell’uruguagio Federico Aguilar Cardozo quando era già in vantaggio 7-6, 2-0), Luciano Carraro (6-1, 6-4 nel derby tricolore contro Denis Constantin Spiridon) e Alberto Bronzetti (6-1, 7-6 sul finnico Vesa Ahti).

Stop nel turno decisivo per Niccolò Dessì, regolato 6-0, 6-1 dal belga Gilles Bailly, già vincitore di un torneo su questi campi l’anno scorso.

Intanto, nel main draw vola agli ottavi la testa di serie numero 4 Francesco Maestrelli, che regola 6-1, 6-4 la wild card Filippo Romano.

Salutano il torneo Marcello Serafini (6-2, 6-4 dal bosniaco Nerman Fatic) e le wild card Paolo Schiavone (che non conquista giochi contro il bulgaro Pyotr Nesterov), Iannis Miletich (6-3, 6-4 dal tedesco Sebastian Fanselow, numero 6 del seeding) e Carlo Alberto Caniato (doppio 6-4 dal ceco Martin Krumich, numero 7).

Nelle qualificazioni femminili, vanno al turno decisivo Maria Gaia Meneguzzo (nessun game concesso a Giulia Caramelli), Aurora Deidda (6-4, 7-6 su Elisa Andrea Camerano) e Alessandra Mazzola (grazie al bye).

Anche Barbara Dessolis ha usufruito di un bye al primo turno, ma ha già disputato e perso il secondo turno: 6-2, 6-4 dalla sudafricana Isabella Kruger.

Sconfitte all’esordio Sofia Del Balzo Ruiti (6-3, 7-5 dalla canadese Justine Bryson), Elena Margaria (doppio 6-1 da Maria Florencia Urrutia), Anna Barlini Pischedda (7-6, 6-0 da Elena Grekul) e Marcella Dessolis (2-6, 6-4, 10-7 dalla statunitense Jamilah Snells).

Nel main draw ci sono Arianna Zucchini, Matilde Paoletti, Anastasia Abbagnato, Miriana Tona, Tatiana Pieri, Angelica Raggi e le wild card Vittoria Paganetti, Noemi Basiletti ed Enola Chiesa.