Masters 1000 Shanghai: Cobolli ribalta Wawrinka e si regala un terzo turno vs. Djokovic

Vittoria forse più sofferta del previsto per Flavio Cobolli nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, ma Stan Wawrinka ha venduto carissima la pelle, giocando due set di grande livello al servizio e anche discretamente pimpante sul piano fisico, sfruttando a suo favore le condizioni piuttosto rapide (e campo indoor) del torneo ospitato nella grande città cinese. Cobolli la spunta sulla lunga distanza per 6-7(6) 7-6(4) 6-3 in due ore e mezzo di gioco, regalandosi un terzo turno da sogno contro il suo campione di riferimento, Novak Djokovic (domani, non prima delle 12.30). Flavio ha vinto grazie alla sua maggiore energia ed intensità, lucido a reggere in un match dominato totalmente dai servizi nei primi due set, con le prime palle break arrivate a suo favore sul 5 pari, ma ottimamente annullate dallo svizzero. Cobolli è stato bravo mentalmente a restare molto focalizzato nei suoi game di servizio, visto che l’avversario ha servito come un treno e non ha lasciato spazio alla risposta del romano, mai davvero pericolosa sino alla fase finale del secondo set. Inoltre Flavio ha retto bene la delusione di non aver sfruttato due set point sul 6 punti a 4 del tiebreak del primo set, si è preso un rischio ma non è andata bene e Stan ha vinto il set. Contro un avversario di questa esperienza e in grande spolvero con la battuta e i suoi colpi pesanti da fondo, il rischio di crollare nel secondo parziale era concreto, invece l’azzurro ha ripreso con bel piglio, ha cancellato subito la frustrazione per non aver strappato il break nella parte finale del secondo set e quindi ha giocato un tiebreak eccellente, velocissimo e offensivo. Nel terzo set Wawrinka ha pagato la fatica, bravo Cobolli a spostarlo il più possibile e farlo giocare in posizioni scomode, provocandone gli errori e tirando una risposta bellissima che gli è valsa il primo e unico break di tutto il match. Una volta avanti, Cobolli ha rimontato un delicato 0-40 servendo sul 4-2, chiudendo poi il match in sicurezza.

La difficoltà nell’affrontare un Wawrinka così centrato ed efficace alla battuta è stata nel restare calmo, focalizzato, senza farsi prendere dalla smania per il non riuscire ad imporsi e scappare in vantaggio, servendo con continuità e senza pause. Chiaro che se fai giocare Stan da fermo può ancora spaccare la palla e prendersi bei punti; bene Cobolli nel lavorare gli scambi e aprire l’angolo, con i suoi colpi vivaci e in grande spinta. Ma più che sul lato tecnico, oggi è stata importante la sua prestazione mentale ed agonistica.

L’incontro parte col dominio assoluto del servizio. Il primo punto in risposta lo vince Cobolli nel quarto game, ma Wawrinka porta a casa il turno di battuta a 30, con un Ace. Flavio è bravo a giocare con energia e spostare Stan, provocandone gli errori; la potenza dello svizzero è difficile da arginare quando è al servizio, e serve di brutto, ben 3 ace nel sesto game, per il 3 pari. Il romano risponde con la sua velocità nella copertura del campo, e serve bene, due prime in gioco su tre nei suoi primi quattro turni (ha ceduto solo due punti). Campo e palle rapide, non è facile incidere in risposta. Sul 4 pari Wawrinka vince uno scambio favoloso con una bordata di rovescio delle sue, colpita da fermo (cosa che non deve permettere Flavio). Un errore in scambio costa a Cobolli lo 0-30, primo momento difficile del match. Ci prova Stan, ma sbaglia e l’azzurro rimonta, 5-4. Più nervoso Cobolli sul 5 pari, cerca di spingere alla massima velocità ma non fa altro che mettere l’avversario nelle migliori condizioni per incidere invece di spostarlo e portarlo a sbagliare. Il game va ai vantaggi, ed è bravo Flavio a ribaltare e chiudere di volo uno scambio molto duro con svizzero molto pericoloso. 6-5 Cobolli. Wawrinka forza il set al tiebreak, dove è il primo a cedere un punto al servizio grazie ad un passante di diritto super dell’italiano (2-0). Si prende bei rischi Cobolli, ma colpisce un pizzico di riga e poi un diritto mal centrato diventa vincente, 4 punti a 1. Con un gran rovescio lungo linea lo svizzero si riprende il punto in risposta, 4 pari. Cobolli è bravo a reggere un duro scambio sulla diagonale di rovescio e strappa il punto del 6-4, e due set point. Rischia una risposta a tutta l’azzurro, è chiamata out e il “falco” conferma, appena in corridoio. Wawrinka è bravo a pizzicare la riga con un diritto lungo linea molto pesante, rimette lo score in equilibrio sul 6 punti pari. Purtroppo Cobolli commette il primo doppio fallo del match, situazione ribaltata, e con una risposta out l’azzurro cede il set, 8 punti a 6.

Il secondo set copia lo svolgimento del primo, entrambi dominano i propri turni di battuta. Il grande spolvero il servizio di Wawrinka, ben 13 ace sul 3-2, poco di Flavio in risposta (e nessuna palla break ottenuta, ma nemmeno concessa). Nel sesto game Cobolli è in difficoltà alla battuta. Stan avanza e chiude di rete di prepotenza, quindi con un diritto d’attacco in rete termina in rete, un po’ di fretta, 0-30. Rimonta con qualità, anche buttandosi a rete con ottimo timing. Un bel rovescio vincente, ai vantaggi, gli vale il 3 pari. Si torna a seguire i turni di battuta, fino al 5 pari. Wawrinka al servizio inizia male sbagliando un diritto banale, poi è Cobolli a costruire bene lo scambio di pressione e portarsi 0-30. Poche prime palle e più pesanti le gambe dello svizzero. Con un’ottima risposta Flavio si prende di forza tre palle break (0-40). Minimo rimpianto di Flavio sulla prima, poi se le gioca bene Stan, pazzesco il rovescio vincente sul 30-40, solo lui e pochi altri riescono a trovare quella potenza. 5 punti di fila per Wawrinka, 6-5. Nessun break, tiebreak anche nel secondo parziale. Cobolli inizia con una risposta splendida, poi un ace, 2-0, e un diritto vincente. Tutto bello, 3-0. Wawrinka da 1-4 si rifà sotto sul 5-4. Cobolli è bravo ad attaccare col diritto e prendersi due set point sul 6-4, come nel primo set. Stavolta chiude col servizio, 7 punti a 4.

Cobolli è molto più fresco fisicamente del rivale, e finalmente nel secondo game del set scappa in vantaggio strappando il primo break del match, grazie ad una splendida smorzata, un bel diritto vincente dopo una gran risposta e sfruttando la chance sul 15-40 ancora con una risposta molto profonda. 2-0 Cobolli. Wawrinka addirittura spezza in due la sua racchetta con la gamba dopo aver sbagliato un rovescio nel terzo game, gli costa pure il penalty point e 3-0 Cobolli. Wawrinka nonostante la frustrazione non cede di schianto, vince il quarto game al servizio (1-3); Cobolli continua a spingere con intensità e consolida il suo vantaggio sul 4-1. Cobolli perde improvvisamente sicurezza servendo sul 4-2, due errore gravi e crolla sotto 0-40, sono le prime chance che concede in tutto il match. Trova la riga su di un diritto inside out, 15-40, poi viene avanti con coraggio e sfida il passante del rivale, chiudendo con una doppia volée spericolata, 30-40. Un bel servizio lo salva, chance annullate. 5 punti di fila e 5-2. Cobolli serve per il match sul 5-3 e gioca un game solido, chiudendo con uno splendido rovescio vincente lungo linea. Una vittoria importante, in rimonta, che lo porta a sfidare il più vincente dell’era moderna, Djokovic. Il suo modello e idolo.

Marco Mazzoni

Cobolli – Wawrinka



ATP Shanghai Flavio Cobolli [28] Flavio Cobolli [28] 6 7 6 Stan Wawrinka Stan Wawrinka 7 6 3 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 4-1 → 4-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 S. Wawrinka 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-0 → 3-1 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 S. Wawrinka 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 ace 3-0* 4-0* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 S. Wawrinka 15-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* ace 4*-3 ace 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* df 6-6 → 6-7 S. Wawrinka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 6-5 → 6-6 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-4 → 5-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 4-3 → 4-4 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Wawrinka 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 3-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0