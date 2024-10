Masters 1000 Shanghai: Il programma di Martedì 08 Ottobre 2024. Altro giorno di riposo per Sinner e Alcaraz

STADIUM COURT – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [10] Stefanos Tsitsipas vs Alexandre Muller

2. [7] Taylor Fritz vs [Q] Yosuke Watanuki

3. [28] Flavio Cobolli OR [WC] Stan Wawrinka vs [4] Novak Djokovic (non prima ore: 12:30)

4. Tallon Griekspoor vs [2] Alexander Zverev

SHOW COURT 3 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Gael Monfils vs [16] Ugo Humbert

2. [20] Alexei Popyrin vs [9] Grigor Dimitrov

3. [33] Jiri Lehecka vs [12] Holger Rune

4. David Goffin vs Marcos Giron

GRANDSTAND 2 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Jakub Mensik vs Alexander Shevchenko

2. Roberto Carballes Baena vs [14] Ben Shelton

3. [13] Frances Tiafoe vs Roman Safiullin

4. [5] Rohan Bopanna / Ivan Dodig vs Wesley Koolhof / Nikola Mektic

COURT 4 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [30] Tomas Machac vs [Q] Aleksandar Vukic

2. Sander Gille / Joran Vliegen vs [2] Marcelo Arevalo / Mate Pavic

3. [WC] Jamie Murray / John Peers vs Ugo Humbert / Adrian Mannarino

4. [8] Austin Krajicek / Rajeev Ram vs Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin

COURT 7 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs [Alt] Miguel Reyes-Varela / John-Patrick Smith

2. Julian Cash / Lloyd Glasspool vs [3] Matthew Ebden / Joe Salisbury

3. [4] Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Tomas Machac / Zhizhen Zhang

COURT 6 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry

2. Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs [WC] Aoran Wang / Yi Zhou

3. Adam Pavlasek / Jean-Julien Rojer vs [6] Harri Heliovaara / Henry Patten