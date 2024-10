TC Genova cede al Ct Zavaglia nella prima di A2, brilla Cadenasso

Il TC Genova esce sconfitto dalla prima partita del Campionato di serie A2 maschile. I ragazzi capitanati da Walter Barilari cedono, davanti al pubblico amico, 4-2 con il Ct Zavaglia di Ravenna. I favori del pronostico erano tutti per gli ospiti e la differenza fra le due squadre è stata evidente in campo. Primi due singolari a senso unico per i romagnoli. Carlo Alberto Caniato ha superato 6-0, 6-1 Simone Agostini e Daniel Bagnolini ha avuto la meglio 6-4, 6-2 su Mirko Lagasio. La sfida è stata sospesa per un ora a causa della pioggia. Alla ripresa Luca Tomasetto ha prevalso 6-3, 6-0 su Francesco Picco. Era il numero uno biancorosso Gianluca Cadenasso a regalare al folto pubblico accorso agli Orti Sauli una vittoria insperata. Opposto al numero 267 al mondo, il Davis man bosniaco Fatic Nerman, il biancorosso (numero 549) conquistava una fantastica vittoria. Una partita degna di una finale di un Challenger quella proposta dai due antagonisti, vinta dal ligure 2-6, 6-3, 7-6 (0). Cadenasso era reduce dalla sconfitta in finale nel Torneo ITF di Santa Maria di Pula, ed ha confermato tutti i suoi miglioramenti.

Decisivi i doppi. Fatic e Caniato superavano 6-0, 6-3 Lagasio e Picco. Ancora sugli scudi Cadenasso che con Agostini aveva la meglio 6-4, 6-2 su Tomasetto e Satta.

“Una bella partita quella odierna con il CT Zavaglia. Sono la squadra migliore del girone e lo hanno dimostrato. Non hanno punti deboli, sono molto forti e affiatati. Vogliono la A1 ed hanno le carte in regola per conquistarla. Noi non abbiamo nulla da recriminare. Abbiamo da esultare per l’ennesima grande prestazione del nostro ventenne d’oro Gianluca Cadenasso. Vittoria in singolo e in doppio significano molto. Complimenti ai nostri avversari e ora sotto con la preparazione per la trasferta di Maglie.” Queste le parole a fine incontro di capitan Walter Barilari.

