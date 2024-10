Alcaraz: “Soddisfatto della vittoria, ma Wu mi ha messo alla prova” (Video)

Carlos Alcaraz, numero uno del mondo, ha superato un test impegnativo al Masters 1000 di Shanghai, sconfiggendo il beniamino di casa Yibing Wu in due set. Nonostante il punteggio finale, l’incontro è stato più equilibrato di quanto ci si potesse aspettare, soprattutto nel primo set.

“Wu non mi ha permesso di giocare in modo aggressivo come volevo”, ha ammesso Alcaraz in conferenza stampa. “Colpiva più forte e più profondo di me. Ho dovuto rimanere concentrato e prolungare gli scambi il più possibile”. Il giovane spagnolo ha elogiato il suo avversario per la solidità del suo gioco, riconoscendo che Wu avrebbe potuto vincere il primo set, conclusosi al tie-break.

Alcaraz ha sottolineato di aver migliorato il suo gioco nel secondo set, riuscendo a calmarsi e a pensare più chiaramente. “Sapevo che sarebbe stata una battaglia e mi ero preparato per questo”, ha aggiunto.

Il campione spagnolo ha anche parlato della sfida di giocare contro un avversario locale sostenuto dal pubblico. “È fantastico vedere così tante persone che supportano il tennis”, ha detto Alcaraz. “So che non è nulla di personale contro di me, stanno solo sostenendo il loro giocatore”. Ha scherzato sul fatto che sarà felice di affrontare un avversario non cinese nel prossimo turno, sperando in un maggiore supporto dal pubblico.

Quando gli è stato chiesto della sua attuale striscia di 11 vittorie consecutive, Alcaraz ha ammesso di esserne consapevole. “È fantastico avere questa serie di vittorie, spero di continuare così”, ha detto. “Mi sento davvero a mio agio in campo in tutte le partite che ho giocato ultimamente”.

Infine, riguardo alla sua condizione fisica, Alcaraz ha dichiarato di sentirsi bene nonostante qualche dolore, normale per un tennista. Ha sottolineato la differenza con il suo rivale Jannik Sinner, che ha ammesso di sentirsi fisicamente provato dopo il suo ultimo match. “I miei ultimi due incontri non sono stati particolarmente impegnativi dal punto di vista fisico”, ha concluso Alcaraz, esprimendo la sua soddisfazione per il giorno di riposo prima del prossimo turno.





Marco Rossi