Jannik Sinner dopo l’approdo agli ottavi a Shanghai: “E’ stata una partita molto difficile, fisicamente e mentalmente. Quello che sarebbe ideale è che dopo le ATP Finals non ci fosse la Coppa Davis. Penso che questa sia sicuramente una cosa che cambierei nel calendario e non mi sono sposato” (sintesi video della partita e conferenza stampa)

Jannik Sinner: “E’ stata una partita molto difficile, fisicamente e mentalmente, l’abbiamo vista. Ho avuto le mie chance nel primo set: due set point sul 15-40, ero nello scambio e non ci sono riuscito. Poi lui ha giocato un ottimo tie break. Anche nel secondo set ero avanti di un break ma poi ho subito dei break e piano piano ho trovato il mio ritmo, lui ha iniziato a servire un po’ peggio e sono riuscito a giocare meglio i miei game in risposta, credo che alla fine possiamo essere contenti. Domani è un giorno importante perché sarà di riposo, mi servirà, e speriamo di essere pronti per la prossima partita”.

Ottimo lavoro, Jannik. Quanto ti ha impressionato Tomas oggi e come hai ribaltato la situazione dopo aver perso il primo set?

JANNIK SINNER: Sì, ho sentito che stava servendo molto, molto bene nel primo set. Facevo fatica a rispondere. Nel complesso, sentivo di avere le opportunità nel primo set, ma non sono riuscito a sfruttarle, cosa che a volte può succedere. Ho solo cercato di rimanere concentrato mentalmente.

È migliorato molto negli ultimi anni, e lo abbiamo visto oggi, quindi sono molto felice per lui e gli auguro solo il meglio.

D: Sembrava che la partita si fosse svolta con ottimo spirito, molti sorrisi e, sì, una partita piuttosto lunga, ma ti piace una sfida del genere?

JANNIK SINNER: Sì, voglio dire, è stata sicuramente una partita difficile. In alcuni momenti devi stare molto, molto attento a ciò che fai, ma ovviamente è stata una partita divertente, mi sono davvero divertito a giocare lì fuori.

Anche la partita prima della mia è stata molto lunga, e anche la mia lo è stata, quindi sono solo felice di far parte di questo tipo di partite come sempre e, sai, è stata sicuramente una cosa positiva. Ma è anche importante per me che domani ho un giorno di riposo, di cui ho bisogno per recuperare, per me è importante dare priorità a questo tipo di cose ora, e speriamo di essere pronto per dopodomani.

D: Hai detto che l’hai sentita fisicamente oggi. Hai avuto una settimana davvero, davvero intensa, e quest’anno abbiamo sentito lamentele sul calendario ATP da parte di altri giocatori. Mi chiedevo, pensi che il calendario sia troppo fitto?

JANNIK SINNER: Sì abbiamo molti tornei, questo è certo. Quello che sarebbe ideale è che dopo le ATP Finals non ci fosse la Coppa Davis. Penso che questa sia sicuramente una cosa che cambierei nel calendario. Per il resto possiamo ancora scegliere come giocatori, no, se giocare Pechino o se giocare qui. Sento che in questa stagione abbiamo scelto i tornei giusti e al momento giusto, e per me non è stato un problema.

Capisco altri giocatori a volte se, sai, erano 30°, 40°, 50° al mondo, che devono proteggersi un po’ di più, allora è una domanda o un suggerimento diverso. Ma, parlando per me, noi giocatori possiamo ancora scegliere. Abbiamo i Masters series, che sono obbligatori e questo sì, ma, per esempio, potevo scegliere se giocare Pechino prima di un Masters o no, quindi ci sono alcune cose che noi giocatori possiamo scegliere, quindi penso che sia, sì, va bene così.

D: C’è stato un momento molto bello nella tua partita di ieri quando hai controllato una raccattapalle che era stata colpita accidentalmente da una palla. Potresti parlarcene un po’, e di quanto sia stata automatica quella reazione per te?

JANNIK SINNER: Sì, quei ragazzi amano fare quello che fanno. Io non sono mai stato un raccattapalle quando ero più giovane perché non ero così tanto nel tennis, ma, senza di loro non sarebbe, penso, possibile giocare, ci danno un grandissimo, grandissimo aiuto.

Sai, ho sentito che, sì, dall’espressione che ha fatto, era un po’ dolorante, quindi volevo controllare, ma sembrava tutto a posto. No, è stato abbastanza naturale, ad essere onesti, quindi è stata una bella sensazione.

D: Cosa farai domani per riposare e assicurarti di essere pronto per la prossima partita, qual è il tuo programma di relax?

JANNIK SINNER: Beh, dipende da cosa devo fare. Sicuramente cercherò di dormire fino a tardi la mattina, cosa che, devo vedere se domani giocherò a tennis o meno, questa è una domanda diversa, perché sento di aver giocato parecchio nell’ultima settimana, sai, molte partite, un calendario fitto.

Sì, sento che è importante ora cercare di recuperare, quindi sarà, vediamo domani. Forse farò un po’ di palestra, e vediamo se verrò qui, perché l’intera giornata è abbastanza lunga, quindi, fare un’ora e un’ora sono due ore in macchina, quindi vedremo.

D: Mi dispiace allontanarci dal tennis, ma c’è stata una voce che gira che ti sei recentemente sposato. Mi chiedevo se potessi chiarire o se ci sono buone notizie da condividere con noi?

JANNIK SINNER: Era una novità anche per me, ad essere onesti (ridendo). No, non ho chiesto, e non è successo nulla. Ho solo letto i dettagli un po’, che sarebbe successo dopo gli US Open, ma è tutto falso, notizie false. Grazie.

D: Stai lavorando con Marco e Ulises in questo momento, entrambi hanno lavorato con Novak, come sappiamo. Penso che, secondo me, tu abbia una forma del corpo simile a quella di Novak, è per questo che li hai assunti, perché vuoi imparare dalla loro esperienza con Novak o altro?

JANNIK SINNER: Sicuramente hanno molta esperienza, nel lavorare con il numero 1 del mondo per così, così tanti anni. Anche insieme, Marco e Ulises, lavorando insieme, è già un grande aiuto, perché si conoscono molto bene, il che è molto buono per me, e molto importante anche.

Sicuramente possono aiutarmi, soprattutto un po’ fuori dal campo, cercando di vedere cose nuove e cercando dove possiamo migliorare come giocatore. Hanno molta esperienza.

Abbiamo alcune somiglianze, io e Novak, ma alla fine siamo comunque diversi, quindi, dobbiamo cercare di adattare il nostro, qualunque cosa sia meglio per me, e cercare di capire. Ma questo richiede tempo, ma sono molto felice di averli nella mia squadra.

D: Mi chiedo se potresti commentare il tuo prossimo incontro, che potrebbe essere o con Carballes Baena o una rivincita con Ben Shelton dell’anno scorso.

JANNIK SINNER: Sì, è, beh, Ben forse lo conosco un po’ meglio, perché abbiamo giocato, un paio di volte di più. Sarà, in ogni caso, un incontro molto difficile.

Ben, lui, ovviamente, ha un servizio ottimo e un dritto perfetto. È migliorato molto, quindi speriamo che sarò pronto.

Se è Carballes Baena, vedremo, sai, è un po’ diverso. Ho giocato solo una volta, penso, al Roland Garros, quindi è un po’ diverso. Sarà, sicuramente, più fisica la cosa, e sono due giocatori completamente diversi, ma non vedo l’ora comunque. Spero di essere pronto per dopodomani.”