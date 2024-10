Challenger Villa Maria: Il Main Draw e le Quali. Presenza di Lavagno. Challenger Valencia. Uscite solo le quali. Brancaccio al via

Challenger Villa Maria – Tabellone Principale – terra

(1) Federico Coria vs Qualifier

Qualifier vs Facundo Mena

Juan Pablo Varillas vs Andrea Collarini

Qualifier vs (6) Roman Andres Burruchaga

(3) Hugo Dellien vs Santiago Rodriguez Taverna

Qualifier vs Gustavo Heide

Murkel Dellien vs Tristan Boyer

(WC) Juan Bautista Torres vs (5) Jesper de Jong

(8) Federico Agustin Gomez vs Alvaro Guillen Meza

(Alt) Pedro Sakamoto vs (WC) Juan Ignacio Londero

Adolfo Daniel Vallejo vs Gonzalo Bueno

(Alt) Renzo Olivo vs (4) Camilo Ugo Carabelli

(7) Juan Manuel Cerundolo vs Juan Pablo Ficovich

Hady Habib vs Felipe Meligeni Alves

(WC) Luciano Emanuel Ambrogi vs Qualifier

Qualifier vs (2) Francisco Comesana

(1) Mateus Alvesvs (Alt) Leonardo AboianTomas Farjatvs (8) Orlando Luz

(2) Franco Roncadelli vs (WC) Nicolas Kicker

(WC) Valentin Basel vs (10) Guido Ivan Justo

(3) Genaro Alberto Olivieri vs (Alt) Wilson Leite

(WC) Fernando Cavallo vs (11) Rodrigo Pacheco Mendez

(4) Matheus Pucinelli De Almeida vs (Alt) Juan Manuel La Serna

(Alt) Mariano Kestelboim vs (7) Alejo Lorenzo Lingua Lavallen

(5) Valerio Aboian vs (Alt) Lorenzo Joaquin Rodriguez

(WC) Franco Ribero vs (9) Gonzalo Villanueva

(6) Joao Lucas Reis Da Silva vs Edoardo Lavagno

Hernan Casanova vs (Alt) (12) Lautaro Midon

(1) Daniel Rinconvs (WC) Andres Santamarta Roig(WC) Mihnea Mafteivs (12) Joel Schwaerzler

(2) Lukas Neumayer vs Raul Brancaccio

(Alt) Blaz Rola vs (8) Alex Molcan

(3) Dennis Novak vs Kilian Feldbausch

Alex Marti Pujolras vs (10) Miguel Damas

(4) Pol Martin Tiffon vs Carlos Lopez Montagud

(WC) Sergi Fita Juan vs (7) Ivan Gakhov

(5) Clement Tabur vs (WC) Alejo Sanchez Quilez

Carlos Sanchez Jover vs (11) Gerard Campana Lee

(Alt) (6) Gastao Elias vs Nicolas Alvarez Varona

(Alt) Christoph Negritu vs (9) Daniel Merida