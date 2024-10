Djokovic e il ritorno a Shanghai: “Il supporto dei tifosi è straordinario” (Video)

Novak Djokovic ha fatto il suo atteso ritorno al torneo ATP Masters 1000 di Shanghai dopo cinque anni di assenza, superando Alex Michelsen in due set tirati, entrambi conclusi al tie-break (7-6, 7-6). Dopo la partita, il campione serbo ha condiviso le sue emozioni e riflessioni con i giornalisti.

“Mi sono sentito benissimo,” ha esordito Djokovic, visibilmente soddisfatto. “In tutti questi giorni da quando sono arrivato in Cina e a Shanghai, ho ricevuto tanto amore e supporto. Oggi sul campo è stato meraviglioso.”

L’ex numero uno del mondo ha espresso particolare apprezzamento per l’accoglienza ricevuta: “Guardare l’introduzione e il supporto e l’amore dei tifosi cinesi in questo modo è esattamente il motivo per cui sono venuto. Mi è davvero mancato essere a Shanghai, mi è mancata la Cina. Cinque anni sono troppo lunghi per il tipo di supporto che ricevo qui.”

Parlando del match, Djokovic ha ammesso di aver affrontato alcune difficoltà iniziali: “Mi ci è voluto un po’ di tempo per togliermi la ruggine dal non giocare una partita ufficiale per diverse settimane.” Ha poi elogiato il suo avversario: “Ho visto Alex giocare negli ultimi due anni, ma non l’avevo mai affrontato, ed è diverso quando sei in campo.”

Nonostante le sfide, Djokovic si è detto soddisfatto della sua prestazione: “Ho trovato il ritmo, ho servito bene e penso che entrambi abbiamo giocato a un livello piuttosto alto per entrambi i set.”

Il campione serbo ha anche commentato le sue aspettative per il torneo: “Le aspettative ci sono sempre. In qualsiasi torneo io giochi, ovunque giochi, qualsiasi partita io giochi, la gente si aspetta sempre che io vinca. Ormai ci sono abituato.”

Infine, Djokovic ha condiviso la sua gratitudine per il supporto ricevuto: “È semplicemente notevole. Sono molto grato a tutti i tifosi che aspettano davanti all’hotel, al campo di allenamento qui. Vengo in Cina da tanti anni, ma non credo di aver mai sperimentato questo, questo livello, questa intensità di supporto.”

Con questa vittoria, Djokovic avanza al terzo turno del torneo di Shanghai, continuando la sua ricerca di un altro titolo prestigioso da aggiungere alla sua già impressionante collezione.





Francesco Paolo Villarico