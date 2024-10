Masters 1000 Shanghai: Bellucci ci prova, ma Zverev è troppo consistente

Chiedere a Mattia Bellucci di battere Sasha Zverev al Masters 1000 di Shanghai era davvero troppo, ma il lombardo ha dimostrato di non esser arrivato a giocare queste partite nei maggior tornei per caso, tutt’altro. Il campo ha parlato chiaro: Zverev è più forte, la sua maggior costanza di rendimento, forza al servizio e abitudine a giocare i punti importanti alla fine è venuta fuori, portandolo al successo per 6-4 6-2, ma Bellucci non ha affatto sfigurato, costringendo in più game il n.3 del mondo a dover giocare sprazzi del suo miglior tennis per superare la resistenza del nostro giocatore, ormai ad un passo dall’entrare nei primi cento del mondo (è n.105 nel ranking Live). Bellucci ha affrontato l’incontro col piglio giusto: nessun timore reverenziale, via in campo a produrre il suo tennis fantasioso, ricco di tagli e tocchi, attacchi improvvisi e smorzate, per non dare mai ritmo e palle consistenti all’avversario, dove la differenza tra i due è netta.

Per tutto il primo set e i primi game del secondo parziale il 23enne di Busto Arsizio ha retto piuttosto bene, comandando spesso lo scambio con le sue giocate estemporanee che non hanno mai dato riferimenti e certezze al rivale. Soprattutto nei primi giochi ha potuto sfruttare l’effetto sorpresa, visto che poco il tedesco lo conosceva, ed è parso evidente come Sasha non riuscisse a capire che razza di traiettorie e scelte il nostro operasse. Dopo 70 minuti di ottima resistenza, dal 2-1 del secondo set per Zverev, Bellucci ha perso intensità, ha servito meno bene e il n.3 del mondo dalla risposta ha preso il sopravvento, guadagnando quel metro di campo in avanti che l’ha portato a comandare senza problemi lo scambio. Molto efficace il rovescio, nel cambio tra cross a lungo linea, di Bellucci, mentre col diritto in costruzione ha sbagliato qualcosa di troppo, in particolare nel secondo set. Del resto la palla pesante, continua e progressivamente più profonda di Zverev non è affatto facile da gestire, nemmeno per i migliori.

Nella prima fase del match Mattia ha tenuto molto bene il campo anche a livello fisico, come reattività ed esplosività, con piedi rapidi che gli hanno consentito di arrivare con grande anticipo, appoggiarsi bene sulla velocità del rivale e scaricare accelerazioni ficcanti, spesso improvvise, che Alexander ha fatto molta fatica a capire. Appena Mattia è sceso di energia, ha perso troppo campo e la potenza del tedesco è diventa inarrestabile. È da considerare che poche volte in carriera Bellucci ha affrontato un avversario di questa caratura e così tosto nello scambio, quindi è normale che dopo una partenza di qualità sia calato.

Questa partita è stato un test molto importante per Bellucci, e nonostante la sconfitta possiamo affermare che l’abbia superato. Il rischio era quello di entrare match male, schiacciato dalla forza del rivale, fisica tecnica e mentale, e quindi disputare una partita abulica, in balia delle bordate del tedesco. Invece per tutto il primo set Mattia se l’è giocata piuttosto bene, è riuscito a complicare non poco il tennis di Alexander, ha annullato diverse palle break con schemi offensivi di qualità e anche in risposta non è stato del tutto inerme. Peccato per la palla break conquistata nel sesto game del primo set, ma Zverev ha piazzato un ace imprendibile, quindi poco da fare, bravo l’altro. Piuttosto un consiglio per Bellucci: quando affronta un giocatore molto solido col rovescio cross, (e Zverev è uno dei migliori in assoluto) insistere fin troppo col proprio diritto incrociato non è un buon affare, lì sono arrivati la maggior parte dei suoi errori in costruzione. Vista la sua notevole abilità nel variare traiettorie e angoli, meglio spezzare quella catena e provare altre vie. Imparerà, Mattia sta maturando moltissimo e col suo tennis così unico può diventare un avversario assai scomodo per molti.

Marco Mazzoni

La cronaca

Bellucci inizia il match al servizio, provando a comandare e prendendosi rischi. Troppi. Con un doppio fallo sul 30 pari concede una palla break a Zverev, e l’annulla con un buon schema offensivo. Il tedesco non sfrutta una seconda chance, tirando lungo un diritto di scambio. È solido Sasha, Mattia prova a mettere profondità nei suoi colpi ma esagera. Riesce a salvare anche una terza palla break, sorprende il rivale con una smorzata e passante. Bellucci sorprende il tedesco col lungo linea e quindi la palla corta, vince un bel game, rompe il ghiaccio. Lunghi scambi, Zverev stenta a capire il tennis del nostro, bravo a tirare una palla diversa dall’altra, ma a 30 vince il suo primo turno di battuta. Perfetto il secondo turno di Mattia, chiuso con un Ace (2-1). Zverev ha battibecco con il giudice di sedia nel quarto game, ma lo porta a casa – con una mini chance per Mattia, un errore sotto rete che poteva diventare palla break – e quindi alza il muro in risposta sul 2 pari, con un palleggio consistente da una posizione più avanzata. Si porta 15-40, spreca la prima palla break con una volée troppo angolata, a campo aperto; coraggio Bellucci, si butta a rete non con molto sulla seconda e il tocco è stretto, non riesce Zverev a rimetterla in gioco. Bellucci con un ace cancella anche la terza PB del game, traballa ma regge, 3-2. Distratto forse il tedesco, commette un paio di errori che gli costano il 30-40 nel sesto game, prima palla break da difendere. La cancella con un ace al centro. Incerto il lombardo nel settimo game, due veri regali che mandano ancora avanti Zverev 15-40. Stavolta Zverev va a prendersi il BREAK con una magia, un recupero pazzesco e smash, a cancellare il tweener difensivo di Bellucci. 4-3 Zverev. Non un game comodo per il tedesco, ma rimonta da 0-30 affidandosi al diritto e alla consistenza nello scambio, 5-3, e quindi chiude 6-4 con un servizio vincente. 58 minuti, fatica per il tedesco per scappare avanti. Bravo Bellucci a reggere prendendosi rischi e facendo il suo tennis vario, ha pagato l’unico game con due errori banali.

Bellucci inizia al servizio il secondo set, è subito un game complicato. Continua a mixare angoli e colpi, ma un errore col diritto in scambio gli costa una palla break ai vantaggi. Purtroppo commette un brutto doppio fallo, Zverev scappa subito avanti di un BREAK, 1-0, può fare corsa di testa. La partita si fa sempre più in salita per Mattia: Sasha vince senza patemi il suo game di battuta (2-0), l’azzurro è costretto a chiudere tutto e di più al servizio per restare in scia all’avversario. Invece Zverev, forte del set e break di vantaggio, gioca con scioltezza da fondo campo (ottimo il rovescio, pesante e preciso) e anche la prima palla lo sostiene. 3-1. Mattia alterna belle giocate a qualche errore di troppo, del resto è costretto a prendersi rischi e volare sul campo, non ha senso affossarsi a scambiare di ritmo, dove la maggior consistenza del tedesco non è superabile. Col diritto sbaglia qualche accelerazione, gli costa due palle break (non consecutive). Bellucci salva la prima, ma sulla seconda la risposta di Zverev è potente, guadagna campo e chiude di prepotenza. 4-1 col doppio break per Sasha, ormai in controllo della partita. Il set termina seguendo i game di servizio, bravo Mattia a non crollare, vincere un ottimo game sul 5-1, segnale di tenuta mentale importante. Chiude 6-2 Zverev in sicurezza, il suo torneo continua. Finisce invece quello del lombardo, ma quest’esperienza di alto livello, con 70 minuti di ottimo tennis, gli sarà utilissima per la sua crescita.

Bellucci – Zverev

ATP Shanghai Mattia Bellucci Mattia Bellucci 4 2 Alexander Zverev [2] Alexander Zverev [2] 6 6 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Zverev 15-0 ace 30-0 ace 2-5 → 2-6 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-5 → 2-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Zverev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 A. Zverev 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Bellucci 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 3-3 → 3-4 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 3-2 → 3-3 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0