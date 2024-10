WTA 1000 Wuhan: Il Tabellone Principale. Jasmine Paolini già al secondo turno

WTA 1000 Wuhan 🇨🇳 (Cina) – Tabellone Principale – parte alta, cemento

(1) Aryna Sabalenka vs Bye

(WC) Alexandra Eala vs Katerina Siniakova

Yulia Putintseva vs Shuai Zhang

Elise Mertens vs (15) Donna Vekic

(9) Beatriz Haddad Maia vs Madison Keys

Marie Bouzkova vs Veronika Kudermetova

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Magdalena Frech

Bye vs (6) Emma Navarro

(4) Coco Gauff vs Bye

Ashlyn Krueger vs Viktoriya Tomova

Amanda Anisimova vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Elina Avanesyan vs (13) Marta Kostyuk

(11) Liudmila Samsonova vs Magda Linette

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Katie Boulter

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Irina-Camelia Begu

Bye vs (8) Daria Kasatkina

(5) Qinwen Zhengvs Bye(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LLvs (WC) Jaqueline CristianKarolina Muchovavs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LLLeylah Fernandezvs (12) Diana Shnaider

(16) Mirra Andreeva vs (WC) Xiyu Wang

Dayana Yastremska vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Yue Yuan vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Bye vs (3) Jasmine Paolini

(7) Barbora Krejcikova vs Bye

Diane Parry vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Sofia Kenin vs Ekaterina Alexandrova

Peyton Stearns vs (10) Anna Kalinskaya

(14) Paula Badosa vs Ajla Tomljanovic

Xinyu Wang vs Caroline Dolehide

Anastasia Potapova vs (WC) Katie Volynets

Bye vs (2) Jessica Pegula