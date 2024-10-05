WTA 1000 Wuhan: Il Tabellone Principale. Jasmine Paolini già al secondo turno
WTA 1000 Wuhan 🇨🇳 (Cina) – Tabellone Principale – parte alta, cemento
(1) Aryna Sabalenka vs Bye
(WC) Alexandra Eala vs Katerina Siniakova
Yulia Putintseva vs Shuai Zhang
Elise Mertens vs (15) Donna Vekic
(9) Beatriz Haddad Maia vs Madison Keys
Marie Bouzkova vs Veronika Kudermetova
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Magdalena Frech
Bye vs (6) Emma Navarro
(4) Coco Gauff vs Bye
Ashlyn Krueger vs Viktoriya Tomova
Amanda Anisimova vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
Elina Avanesyan vs (13) Marta Kostyuk
(11) Liudmila Samsonova vs Magda Linette
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Katie Boulter
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Irina-Camelia Begu
Bye vs (8) Daria Kasatkina
WTA 1000 Wuhan 🇨🇳 (Cina) – Tabellone Principale – parte bassa, cemento
(5) Qinwen Zheng vs Bye
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (WC) Jaqueline Cristian
Karolina Muchova vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
Leylah Fernandez vs (12) Diana Shnaider
(16) Mirra Andreeva vs (WC) Xiyu Wang
Dayana Yastremska vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
Yue Yuan vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
Bye vs (3) Jasmine Paolini
(7) Barbora Krejcikova vs Bye
Diane Parry vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
Sofia Kenin vs Ekaterina Alexandrova
Peyton Stearns vs (10) Anna Kalinskaya
(14) Paula Badosa vs Ajla Tomljanovic
Xinyu Wang vs Caroline Dolehide
Anastasia Potapova vs (WC) Katie Volynets
Bye vs (2) Jessica Pegula
TAG: WTA 1000 Wuhan, WTA 1000 Wuhan 2024
6 commenti
Sabalenka
Zheng
Gauff
Badosa
Keys
Kasatkina
Andreeva
Kalinskaya
Vekic
Navarro
Anisimova
Samsonova
Muchova
Paolini
Krejcikova
Pegula
sabalenka
pegula
gauff
zheng
keys
kasatkina
andreeva
krejcikova
vekic
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kostyuk
samsonova
muchova
paolini
kalinskaya
badosa
E Cocciaretto non gioca?
Sabalenka
Badosa
Gauff
Andreeva
Keys
Kasatkina
Zheng
Stearns
Vekic
Frech
Ansimova
Linette
Muchova
Paolini
Q
Pegula
Sabalenka
Pegula
Gauff
Zheng
Haddad
Kasatkina
Paolini
Kalinskaya
Vekic
Navarro
Kostyuk
Boulter
Shnaider
Andreeva
Q vs Parry
Badosa
SABALENKA
PEGULA
GAUFF
PAOLINI
HADDAD
KASATKINA
ZHENG
KALINSKAYA
VEKIC
NAVARRO
KOSTYUK
SAMSONOVA
SHNAIDER
ANDREEVA
KREJCIKOVA
BADOSA