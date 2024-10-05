WTA 1000 Wuhan Copertina, WTA

WTA 1000 Wuhan: Il Tabellone Principale. Jasmine Paolini già al secondo turno

05/10/2024 13:02 6 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images

WTA 1000 Wuhan 🇨🇳 (Cina) – Tabellone Principale – parte alta, cemento
(1) Aryna Sabalenka BLR vs Bye
(WC) Alexandra Eala PHI vs Katerina Siniakova CZE
Yulia Putintseva KAZ vs Shuai Zhang CHN
Elise Mertens BEL vs (15) Donna Vekic CRO

(9) Beatriz Haddad Maia BRA vs Madison Keys USA
Marie Bouzkova CZE vs Veronika Kudermetova RUS
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs Magdalena Frech POL
Bye vs (6) Emma Navarro USA

(4) Coco Gauff USA vs Bye
Ashlyn Krueger USA vs Viktoriya Tomova BUL
Amanda Anisimova USA vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it
Elina Avanesyan ARM vs (13) Marta Kostyuk UKR

(11) Liudmila Samsonova RUS vs Magda Linette POL
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs Katie Boulter GBR
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs Irina-Camelia Begu ROU
Bye vs (8) Daria Kasatkina RUS

WTA 1000 Wuhan 🇨🇳 (Cina) – Tabellone Principale – parte bassa, cemento
(5) Qinwen Zheng CHN vs Bye
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs (WC) Jaqueline Cristian ROU
Karolina Muchova CZE vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it
Leylah Fernandez CAN vs (12) Diana Shnaider RUS

(16) Mirra Andreeva RUS vs (WC) Xiyu Wang CHN
Dayana Yastremska UKR vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it
Yue Yuan CHN vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it
Bye vs (3) Jasmine Paolini ITA

(7) Barbora Krejcikova CZE vs Bye
Diane Parry FRA vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it
Sofia Kenin USA vs Ekaterina Alexandrova RUS
Peyton Stearns USA vs (10) Anna Kalinskaya RUS

(14) Paula Badosa ESP vs Ajla Tomljanovic AUS
Xinyu Wang CHN vs Caroline Dolehide USA
Anastasia Potapova RUS vs (WC) Katie Volynets USA
Bye vs (2) Jessica Pegula USA

TAG: ,

6 commenti

verygabry 05-10-2024 14:15

Sabalenka

Zheng

Gauff
Badosa

Keys
Kasatkina
Andreeva
Kalinskaya

Vekic
Navarro
Anisimova
Samsonova
Muchova
Paolini
Krejcikova
Pegula

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 05-10-2024 14:10

sabalenka

pegula

gauff
zheng

keys
kasatkina
andreeva
krejcikova

vekic
navarro
kostyuk
samsonova
muchova
paolini
kalinskaya
badosa

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pollicino (Guest) 05-10-2024 13:05

E Cocciaretto non gioca?

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 05-10-2024 12:38

Sabalenka

Badosa

Gauff
Andreeva

Keys
Kasatkina
Zheng
Stearns

Vekic
Frech
Ansimova
Linette
Muchova
Paolini
Q
Pegula

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
RuPert 05-10-2024 12:35

Sabalenka
Pegula
Gauff
Zheng
Haddad
Kasatkina
Paolini
Kalinskaya
Vekic
Navarro
Kostyuk
Boulter
Shnaider
Andreeva
Q vs Parry
Badosa

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
l Occhio di Sauron 05-10-2024 12:21

SABALENKA

PEGULA

GAUFF
PAOLINI

HADDAD
KASATKINA
ZHENG
KALINSKAYA

VEKIC
NAVARRO
KOSTYUK
SAMSONOVA
SHNAIDER
ANDREEVA
KREJCIKOVA
BADOSA

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!