Alcaraz domina all’esordio a Shanghai (Video)

Carlos Alcaraz ha iniziato il suo percorso all’ATP Masters 1000 di Shanghai 2024 con una prestazione convincente, sconfiggendo il tennista locale Juncheng Shang con il punteggio di 6-2, 6-2.

Il giovane spagnolo, fresco vincitore del torneo di Pechino, ha dimostrato di essere in ottima forma, nonostante il poco tempo a disposizione per adattarsi alle condizioni di gioco di Shanghai. Fin dai primi scambi, Alcaraz ha imposto il suo ritmo, lasciando poco spazio al suo avversario.

Nel primo set, il murciano ha subito preso il controllo del match, mostrando una grande fluidità nei colpi e una notevole rapidità negli spostamenti. Shang, nonostante il supporto del pubblico di casa, ha faticato a trovare soluzioni efficaci contro il gioco aggressivo di Alcaraz.

Il secondo set ha seguito un copione simile, con Alcaraz che ha ottenuto un break decisivo nel terzo game. Va sottolineato un momento di reazione di Shang, che ha alzato il livello del suo gioco, creando qualche grattacapo ad Alcaraz. Tuttavia, il numero uno del seeding ha saputo gestire la situazione con maturità, salvando una palla break e riprendendo il controllo del match.

Questa vittoria rappresenta un ottimo inizio per Alcaraz nel torneo di Shanghai. Il prossimo ostacolo sarà Yibing Wu, in un match che si preannuncia, sulla carta, scontato. Con un giorno di riposo a disposizione, Alcaraz avrà modo di preparare al meglio la sfida e continuare il suo percorso in questo importante torneo della tournée asiatica.

ATP Shanghai Carlos Alcaraz [3] Carlos Alcaraz [3] 6 6 Juncheng Shang Juncheng Shang 2 2 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 J. Shang 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 5-1 → 5-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 J. Shang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-1 → 3-1 J. Shang 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Shang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 J. Shang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 J. Shang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 J. Shang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 J. Shang 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi