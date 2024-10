Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Djokovic supera Michelsen all’esordio a Shanghai. In campo Mattia Bellucci (LIVE si gioca solo sul centrale. Gli altri incontri rimandati a domani per pioggia)

Novak Djokovic ha fatto il suo ritorno alla competizione all’ATP Masters 1000 di Shanghai 2024, dopo alcune settimane di pausa dalle routine del tennis professionistico. Il serbo ha affrontato Alex Michelsen nel suo primo incontro, vincendo con il punteggio di 7-6(3), 7-6(9).

Nel primo set, Djokovic ha mostrato qualche difficoltà iniziale, trovandosi in svantaggio per 4-1. Tuttavia, ha recuperato grazie alla sua esperienza, portando il set al tie-break, dove ha prevalso.

Il secondo set ha visto Djokovic partire meglio, portandosi in vantaggio per 4-1. Michelsen è riuscito a recuperare, portando nuovamente il set al tie-break. Nonostante alcune opportunità per l’americano di vincere il set, Djokovic è riuscito a chiudere l’incontro a suo favore.

Questo torneo potrebbe essere l’ultimo impegno ufficiale della stagione per Djokovic, e forse la sua ultima apparizione in Cina. Il serbo ha dimostrato di voler fare bene, nonostante alcune difficoltà iniziali nel ritrovare il ritmo di gioco.

Djokovic attende ora in terzo turno il vincitore dell’incontro tra Wawrinka e Cobolli.

ATP Shanghai Carlos Alcaraz [3] Carlos Alcaraz [3] 6 6 Juncheng Shang Juncheng Shang 2 2 Vincitore: Alcaraz

1. [3] Carlos Alcarazvs Juncheng Shang

2. [1] Jannik Sinner vs Taro Daniel



ATP Shanghai Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 6 Taro Daniel Taro Daniel 1 4 Vincitore: Sinner

3. Alex Michelsen vs [4] Novak Djokovic (non prima ore: 12:30)



ATP Shanghai Alex Michelsen Alex Michelsen 6 6 Novak Djokovic [4] Novak Djokovic [4] 7 7 Vincitore: Djokovic

4. [Q] Mattia Bellucci vs [2] Alexander Zverev



ATP Shanghai Mattia Bellucci Mattia Bellucci 4 2 Alexander Zverev [2] Alexander Zverev [2] 6 6 Vincitore: Zverev

SHOW COURT 3 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [6] Andrey Rublev vs Jakub Mensik



ATP Shanghai Andrey Rublev [6] Andrey Rublev [6] 7 4 3 Jakub Mensik Jakub Mensik 6 6 6 Vincitore: Mensik

2. [7] Taylor Fritz vs [Q] Terence Atmane



ATP Shanghai Taylor Fritz [7] Taylor Fritz [7] 0 4 Terence Atmane • Terence Atmane 0 3

3. [13] Frances Tiafoe vs [WC] Yi Zhou



Il match deve ancora iniziare

4. [28] Flavio Cobolli vs [WC] Stan Wawrinka



Il match deve ancora iniziare

GRANDSTAND 2 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Alexander Shevchenko vs [27] Francisco Cerundolo



ATP Shanghai Alexander Shevchenko Alexander Shevchenko 7 7 Francisco Cerundolo [27] Francisco Cerundolo [27] 6 5 Vincitore: Shevchenko

2. Zizou Bergs vs [9] Grigor Dimitrov



ATP Shanghai Zizou Bergs • Zizou Bergs 30 3 4 Grigor Dimitrov [9] Grigor Dimitrov [9] 15 6 2

3. Matteo Berrettini vs [12] Holger Rune



Il match deve ancora iniziare

4. [15] Lorenzo Musetti vs David Goffin



Il match deve ancora iniziare

COURT 4 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [Q] Yosuke Watanuki vs [32] Brandon Nakashima



ATP Shanghai Yosuke Watanuki Yosuke Watanuki 7 6 Brandon Nakashima [32] Brandon Nakashima [32] 6 3 Vincitore: Watanuki

2. [20] Alexei Popyrin vs Miomir Kecmanovic



ATP Shanghai Alexei Popyrin [20] Alexei Popyrin [20] 6 6 Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 3 2 Vincitore: Popyrin

3. Roman Safiullin vs [23] Alexander Bublik



ATP Shanghai Roman Safiullin • Roman Safiullin 0 2 Alexander Bublik [23] Alexander Bublik [23] 0 1

4. [26] Jordan Thompson vs Tallon Griekspoor



Il match deve ancora iniziare

COURT 7 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Luciano Darderi / Alejandro Tabilo vs [Alt] Petros Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas



ATP Shanghai Luciano Darderi / Alejandro Tabilo Luciano Darderi / Alejandro Tabilo 7 4 11 Petros Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas Petros Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas 5 6 9 Vincitore: Darderi / Tabilo

2. [33] Jiri Lehecka vs Jaume Munar



ATP Shanghai Jiri Lehecka Jiri Lehecka 7 6 Jaume Munar Jaume Munar 6 4 Vincitore: Lehecka

3. Marcos Giron vs [24] Karen Khachanov



ATP Shanghai Marcos Giron Marcos Giron 0 0 Karen Khachanov [24] Karen Khachanov [24] 0 0

4. [WC] Jamie Murray / John Peers vs Ugo Humbert / Adrian Mannarino



Il match deve ancora iniziare

COURT 6 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Ariel Behar / Robert Galloway vs [WC] Fajing Sun / Rigele Te



ATP Shanghai Ariel Behar / Robert Galloway Ariel Behar / Robert Galloway 6 6 Fajing Sun / Rigele Te Fajing Sun / Rigele Te 3 4 Vincitore: Behar / Galloway

2. Wesley Koolhof / Nikola Mektic vs Arthur Fils / Ben Shelton



ATP Shanghai Wesley Koolhof / Nikola Mektic Wesley Koolhof / Nikola Mektic 6 3 10 Arthur Fils / Ben Shelton Arthur Fils / Ben Shelton 3 6 4 Vincitore: Koolhof / Mektic

3. Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry



ATP Shanghai Nathaniel Lammons / Jackson Withrow Nathaniel Lammons / Jackson Withrow 0 0 Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry 0 0

4. Adam Pavlasek / Jean-Julien Rojer vs [6] Harri Heliovaara / Henry Patten



Il match deve ancora iniziare