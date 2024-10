Lea Pericoli: addio alla voce gentile del tennis italiano. Le telecronache di Lea, un tocco di classe per il tennis in TV

Negli anni ’90, le telecronache di tennis su TeleMontecarlo assunsero un tono distintivo grazie alla voce inconfondibile di Lea Pericoli. Ex tennista di successo, Pericoli portò nel mondo del commento sportivo la sua profonda conoscenza del gioco unita a uno stile unico e raffinato.

Ciò che contraddistingueva le telecronache della Pericoli era la sua capacità di commentare con pacatezza e competenza, mantenendo sempre un tono di voce misurato e gentile. Questo approccio “sottovoce” creava un’atmosfera quasi intima, come se stesse conversando direttamente con lo spettatore piuttosto che semplicemente descrivendo l’azione in campo.

Lea sapeva dosare sapientemente analisi tecnica e aneddoti personali, arricchendo la narrazione della partita con dettagli interessanti sulla carriera e lo stile di gioco dei tennisti. La sua esperienza come giocatrice le permetteva di offrire approfondimenti importanti sulle strategie e le emozioni dei protagonisti in campo in quel preciso momento.

Questo stile di commento, elegante e mai invadente, si adattava perfettamente all’atmosfera dei grandi tornei di tennis, rispettando la tradizione e il fair play tipici di questo sport. Gli spettatori apprezzavano la possibilità di godersi le partite accompagnati da una voce esperta ma discreta, che sapeva quando parlare e quando lasciare che l’azione in campo parlasse da sé.

Le telecronache della Pericoli contribuirono a rendere il tennis più accessibile e coinvolgente per un vasto pubblico televisivo, avvicinando anche spettatori meno esperti a questo sport grazie alla sua capacità di spiegare concetti tecnici in modo chiaro e piacevole.





Francesco Paolo Villarico