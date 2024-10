Jasmine Paolini: “Le WTA Finals sono un sogno, un club esclusivo”

Jasmine Paolini, attualmente tra le prime cinque giocatrici al mondo, si avvicina al finale di stagione con grande determinazione e ambizione. La tennista italiana, che ha vissuto una straordinaria ascesa nel 2024, ha condiviso le sue riflessioni sull’anno in corso e sui suoi obiettivi imminenti.

“Stiamo cercando di rimanere concentrati, di vivere ogni momento presente,” ha dichiarato Paolini in un’intervista alla WTA. “È difficile perché siamo alla fine della stagione e ho accumulato molte partite, ma allo stesso tempo è positivo aver disputato così tanti incontri a questo punto.”

Con quasi 5.000 punti nella Race, Paolini si trova in una posizione privilegiata per qualificarsi alle WTA Finals, un traguardo che rappresenterebbe il coronamento di una stagione eccezionale. “Ho giocato una stagione molto buona, quindi sarebbe fantastico partecipare alle WTA Finals per la prima volta nella mia carriera. Per me è un sogno, parliamo di un club davvero esclusivo, quindi non vedo l’ora di essere lì per competere. Sarà senza dubbio un’esperienza molto emozionante e divertente,” ha affermato con entusiasmo.

La 28enne italiana ha riconosciuto le sfide di un calendario tennistico intenso: “Il calendario è molto fitto, non abbiamo nemmeno molte settimane per preparare la pre-stagione, che ogni anno è più breve. Ci stiamo abituando a non avere troppe settimane per allenarci e questo è qualcosa che deve essere gestito molto bene.”

Nonostante la stanchezza accumulata, Paolini mantiene un atteggiamento positivo: “Sto cercando di non pensare se sono molto stanca o meno. L’unica cosa che dobbiamo fare è andare avanti.”

Riflettendo sulla sua straordinaria stagione, che include la vittoria a Dubai, le finali al Roland Garros e a Wimbledon, e l’oro olimpico a Parigi, Paolini rimane con i piedi per terra: “Sto cercando di essere realista, pensando che un giorno potrei crollare in campo, non so se oggi o domani, ma sarebbe qualcosa di logico che può succedere. Se vuoi essere costante devi ridurre al minimo gli alti e bassi, soprattutto i bassi. Direi che questo è l’aspetto più importante e anche quello in cui sono migliorata di più questa stagione.”





Francesco Paolo Villarico